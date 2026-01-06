FC Bayern: "Unüberlegt, aber ehrlich" - Fans reagieren auf Real-Aussage von Lennart Karl

Reinhard Franke 06.01.2026 • 12:47 Uhr Schon bei seinem ersten Fanclub-Treffen sorgt Lennart Karl für Wirbel. Die Aussage des 17-Jährigen, eines Tages für Real Madrid auflaufen zu wollen, beschäftigt die Bayern-Fans des Rekordmeisters weiterhin.

Am Sonntag war Karl zu Gast beim „FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980“ in seiner unterfränkischen Heimat. Vor rund 140 anwesenden Anhängern wurde das Nachwuchstalent zunächst gefeiert, ehe es in eine Fragerunde ging. Ein Fan wollte wissen, ob Karl neben dem FC Bayern noch einen weiteren Traumverein habe – die Antwort fiel bemerkenswert offen aus.

Nach seiner eingangs erwähnten Einleitung fuhr Karl fort: „Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein, und es ist ein Traum, hier zu spielen. Aber irgendwann möchte ich auf jeden Fall einmal für Real Madrid spielen. Das ist mein Traumverein.“

Karls Real-Aussage: Das sagen die Fanclubs des FC Bayern

Zack – das saß! Und schon verließ das Zitat den Raum des Fanclub-Treffens.

Karls Worte verbreiteten sich rasant in den Sportmedien und sozialen Netzwerken. Inzwischen findet das Zitat auch international Beachtung.

SPORT1 hat sich bei vier Bayern-Fanclubs umgehört, wie diese zu den viel diskutierten Aussagen des Jungstars stehen.

„Der Spruch mit Real Madrid war unüberlegt, aber ehrlich“

Manu Hillwig (Fanclub Stern des Südens Lippe): „Der Junge ist erst 17. Dann wird er zu so einer Veranstaltung geschickt und lässt sich zu einer solchen Aussage hinreißen. Damit hat sich Karl keinen Gefallen getan. Und natürlich bleibt das nicht im engen Kreis.“

„Von einem 17-Jährigen kann man doch nicht erwarten, dass er sagt: ‚Ich bleibe ein Leben lang beim FC Bayern.‘ Genau das wollen die Fans hören – dann wäre alles gut gewesen."

„Der Spruch mit Real Madrid war unüberlegt, aber ehrlich. Entweder hat er sich danach selbst in den Arsch gebissen oder wurde umgehend vom Berater eingefangen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Lasst den Jungen bitte so echt, wie er ist. Das ist jugendliche Unbekümmertheit – da schießt man so etwas eben einfach mal raus.“

„Wollen Karl und Ballack ein subtiles Signal senden?“

Georg Haas (Podcast und Blog „Miasanrot“): „Lennart Karl ist 17. 17-Jährige sollten träumen dürfen. Wir wünschen uns authentische, ehrliche Fußballer. Lennart Karl ist genau das. Er sagt offen, was viele Talente denken, und diese Ehrlichkeit zu skandalisieren, halte ich für falsch.“

„Gleichzeitig verstehe ich den Unmut vieler Bayern-Fans. Karl hat in den letzten Monaten eine überragende Entwicklung hinter sich. Er und der FC Bayern sind noch in ihrer Honeymoon-Phase. In genau dieser Phase öffentlich über alternative Zukunftspläne zu sprechen, kommt zwangsläufig schlecht an.“

„Mit Blick auf seinen anstehenden 18. Geburtstag im Februar stellt sich aber eine spannende Frage: Karls Vertrag verlängert sich dann automatisch bis 2029. Wollen Karl und sein Berater Michael Ballack möglicherweise ein subtiles Signal senden, dass der FC Bayern um dieses Ausnahmetalent kämpfen und vielleicht auch finanziell noch einmal nachlegen muss?“

Karl? „Er wird erkennen, was er beim FC Bayern hat“

Michael Böhler (Präsident Krebsbacher Bayern Fan-Club e.V. und Sprecher der Fanclubregion Bodensee): „Ich denke, man sollte die Aussage nicht überbewerten. Lennart Karl ist ein junger Kerl mit Träumen – wer hat die nicht?"

„Im Übrigen haben schon viele Spieler, auch beim FC Bayern, darüber nachgedacht, den Verein zu verlassen. Denken wir nur einmal an Joshua Kimmich: Mit wem er nicht alles in Verbindung gebracht wurde. Meistens kommt es dann doch anders, als man denkt.“

„Er wird in den nächsten Jahren schon erkennen, was er beim FC Bayern hat. Und wenn nicht, gilt für mich immer noch das Motto: ‚Reisende soll man nicht aufhalten.‘ Und wer sich mit dem Verein nicht identifizieren kann, den brauchen wir auch nicht.“

Karl? „Erfrischend anders“

Hans Gehrlein (13 Höslwanger): „Die Aussage von Lenni Karl zu Real Madrid finde ich nicht verwerflich. Ich finde, das ist mal erfrischend anders. Es ist doch cool, wenn nicht immer alle sagen, dass sie schon immer in Bayern-Bettwäsche geschlafen haben.“

„Bei den Königlichen zu spielen, ist für viele junge Fußballer ein Traum. Um dieses Ziel zu erreichen, muss man ständig an seiner Leistung arbeiten. Das kann für den FC Bayern nur gut sein.“