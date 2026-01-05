FC Bayern: Das Karl-Theater ist lächerlich - Kommentar

Stefan Kumberger 05.01.2026 • 11:52 Uhr Lennart Karl gibt offen zu, dass er irgendwann für Real Madrid spielen möchte. Ein Teil der Bayern-Fans würde ihn deswegen am liebsten sofort loswerden. Wie peinlich! Der SPORT1-Kommentar.

Das neue Jahr ist noch jung, schon hat München sein erstes Aufreger-Thema.

Nach Karl-Aussage: Theater einiger Fans des FC Bayern ist lächerlich

Die zugegebenermaßen pikante Aussage hat bei Teilen der Bayern-Fans für Aufregung gesorgt. So mancher Anhänger empfiehlt dem Youngster via Social Media sogar, den Verein am besten sofort zu verlassen. Auf X, Instagram & Co. herrschen Wut und Enttäuschung. Was für ein lächerliches Theater!

Zum einen ist es doch erfrischend und richtig, wenn sich Karl in der entspannten Fanclub-Atmosphäre nicht in leere Worthülsen flüchtet, sondern ehrlich antwortet. Wir alle wollen doch Typen, die nicht nur Belanglosigkeiten von sich geben.

Zudem kann man einem 17-Jährigen sicherlich nicht vorwerfen, Träume zu haben und diese konsequent zu formulieren. Ein persönliches Ziel ist schließlich kein fix verkündeter Abschied.

Bayern-Talent Karl hat mit seiner Aussage nichts falsch gemacht

Zur Erinnerung: Karl durfte bereits vor Jahren bei den Königlichen vorspielen – seine Träumerei ist also durchaus berechtigt. Er hat mit seiner Aussage jedenfalls nichts falsch gemacht.

Bei allem Respekt vor den Emotionen der Fans: Die größtenteils anonyme Kritik im Netz hat Karl nicht verdient.

Dass er sich voll und ganz mit dem FC Bayern identifiziert, ist offenkundig – und zu seinem 18. Geburtstag erhält er obendrein einen langfristigen Vertrag. Was soll also diese überzogene Wut?

Der FC Bayern vertraut Nachwuchs-Star Karl