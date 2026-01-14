FC Bayern: Wie Özil! Gnabry mit sensationeller Aktion

Philipp Heinemann 14.01.2026 • 22:07 Uhr Serge Gnabry erlebt beim Spiel des FC Bayern gegen Köln in der ersten Halbzeit eine Achterbahnfahrt der Gefühle - mit einem unfassbaren Höhepunkt.

Serge Gnabry hat dem FC Bayern beim Spiel gegen den 1. FC Köln (jetzt im LIVETICKER) erst einen Bärendienst erwiesen - und dann mit einem sensationellen Tor für Begeisterung gesorgt.

Zunächst hatte der deutsche Nationalspieler gehörigen Anteil am Gegentreffer, der einen 0:1-Rückstand bedeutete. Gnabry verlor den Ball gleich zweimal innerhalb weniger Sekunden und ermöglichte Köln so einen folgenschweren Konter. Linton Maina brachte Köln schließlich in Führung (41.).

Doch noch in der ersten Halbzeit machte der 30-Jährige seinen Fehler wieder gut - mit einem absoluten Traumtor. Gnabry nahm eine flache Hereingabe von Michael Olise geschickt an, chippte den Ball nach vorne und traf dann aus äußerst spitzem Winkel.

Gnabry? Schweinsteiger erinnert an Özil

Das Besondere daran: Gnabry bugsierte die Kugel über den aus dem Tor stürzenden Marvin Schwäbe, indem er den Ball vor sich auf den Boden jagte. Nicht nur TV-Experte Tobias Schweinsteiger fühlte sich bei DAZN an einen einstigen Superstar erinnert.

„Dieser Mesut-Özil-Gedächtnis-Patscher. Wahnsinn, das ist unbeschreiblich gut”, sagte der Ex-Kicker. Der Edel-Techniker Özil war früher unter anderem für eine besondere Schuss- und Passtechnik bekannt, bei der er den Ball mit dem Fuß von oben spielte und so anhob.

„Ein Weltklasse-Tor, das geht nur, wenn man es kann“, befand Lothar Matthäus bei Sky: „Das wollte er hundertprozentig so. Alles andere hätte nicht funktioniert. Nur das war die Möglichkeit.“