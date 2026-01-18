Manuel Neuer zieht beim FC Bayern mit Franz Beckenbauer gleich

Manuel Neuer hat beim 5:1-Sieg des FC Bayern bei RB Leipzig am Samstagabend seinen 584. Einsatz für den Rekordmeister absolviert.
Neuer zieht mit Beckenbauer gleich
Damit zog der Torwart mit Klub-Legende Franz Beckenbauer gleich, der ebenfalls 584. Einsätze für die Münchner aufweist. Dabei werden sämtliche Pflichtspiele berücksichtigt, nicht nur Bundesligapartien.
Nur noch vier vor Neuer
Neuer und Beckenbauer stehen nun gemeinsam auf Rang fünf der Liste mit den meisten Einsätzen. Vor ihnen rangieren Gerd Müller (613), Oliver Kahn (632), Sepp Maier (709) und Thomas Müller (756).
Unter den noch aktiven Bayern-Spielern befindet sich Joshua Kimmich mit 469 Einsätzen auf Rang zwölf wieder.
Neuer kam 2011 von Schalke zu den Bayern, gewann unter anderem zahlreiche Meisterschaften und auch zweimal die Champions League.
Ob der Schlussmann, der im März 40 Jahre alt wird, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert, ist offen.