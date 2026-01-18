Manuel Neuer zieht beim FC Bayern mit Franz Beckenbauer gleich

Daniel Höhn 18.01.2026 • 10:41 Uhr Manuel Neuer hat beim 5:1-Sieg bei RB Leipzig seinen 584. Einsatz für den FC Bayern absolviert. Er zieht damit mit einer Klub-Legende gleich.

Damit zog der Torwart mit Klub-Legende Franz Beckenbauer gleich, der ebenfalls 584. Einsätze für die Münchner aufweist. Dabei werden sämtliche Pflichtspiele berücksichtigt, nicht nur Bundesligapartien.

Nur noch vier vor Neuer

Neuer und Beckenbauer stehen nun gemeinsam auf Rang fünf der Liste mit den meisten Einsätzen. Vor ihnen rangieren Gerd Müller (613), Oliver Kahn (632), Sepp Maier (709) und Thomas Müller (756).

Unter den noch aktiven Bayern-Spielern befindet sich Joshua Kimmich mit 469 Einsätzen auf Rang zwölf wieder.