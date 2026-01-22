Nach Skiunfall: Dieser Experte ersetzt Matthäus heute bei RTL

Felix Kroos springt für Lothar Matthäus ein! Der Rekordnationalspieler kann seiner Rolle als TV-Experte bei RTL am Donnerstagabend nicht wie üblich nachkommen.
Dieser Experte ersetzt Matthäus
Matthäus hatte sich im Skiurlaub schwer an der Schulter verletzt und musste operiert werden. Seinen geplanten Einsatz als Experte in der Europa League beim Auswärtsspiel des VfB Stuttgart bei der AS Rom (ab 21 Uhr im Liveticker) musste er absagen.
Europa League: Kroos ersetzt Matthäus als Experte
Anstelle von Matthäus wird Felix Kroos die Zuschauer an der Seite von Moderatorin Laura Papendick durch die Sendung begleiten. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann.
Felix Kroos, Bruder von Ex-Nationalspieler Toni Kroos, ist seit 2023 für RTL als Experte tätig und war selbst lange Profi. Der 35-malige Junioren-Nationalspieler lief unter anderem für Hansa Rostock, Werder Bremen und Union Berlin auf.
Nach Skiunfall: Matthäus meldet sich zu Wort
Matthäus meldete sich am Donnerstag aus dem Krankenhaus mit einem Post auf Instagram zu Wort. Noch ist unklar, ob er für den nächsten Experten-Einsatz am Samstag beim Topspiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund rechtzeitig fit wird.
„Ich wäre gerne heute bei euch in Rom. Mit Sicherheit ein großes Spiel, tolle Atmosphäre in einem mir vertrauten Stadion, an welches ich schöne Erinnerungen habe“, schrieb Matthäus an die RTL-Redaktion.
Die Operation sei gut verlaufen und er fühle sich den Umständen entsprechend gut. „Somit freue ich mich umso mehr auf den kommenden Donnerstag in Stuttgart – dann begleiten wir wieder gemeinsam den von mir sehr geschätzten VfB", kündigte Matthäus an.