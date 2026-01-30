SPORT1 30.01.2026 • 08:29 Uhr Thomas Müller und Manuel Neuer haben beim FC Bayern viel durchgemacht. Verabschieden sie sich gemeinsam vom Fußball?

Wer beendet seine Karriere zuerst, Thomas Müller oder Manuel Neuer? „Ich würde sagen, das ist ein offenes Rennen. Mal schauen“, sagte Müller auf eine entsprechende Frage im Interview mit Sky.

„Das Verrückte ist ja: Selbst wenn ich nach der Saison noch eine ranhängen würde, dann wäre das nur die kurze Saison, die bis zum Sommer geht“, erklärte der langjährige Star des FC Bayern, der mittlerweile bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag steht.

Müller über Neuer: Vielleicht hören wir gemeinsam auf

Mit Neuer stand der Offensivspieler jahrelang gemeinsam in München und bei der Nationalmannschaft auf dem Platz. Erst im vergangenen Sommer trennten sich ihre Wege: „Vielleicht hören wir auch gemeinsam auf. Keine Ahnung...“

Müller dürfte damit einen zeitgleichen Abschied vom Fußball gemeint haben. Dass die beiden Superstars noch einmal gemeinsam auflaufen, ist äußerst unwahrscheinlich.