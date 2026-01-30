Müller sieht DFB-Team noch nicht "richtig titelreif"

SID 30.01.2026 • 05:34 Uhr "Wir haben das Potenzial, jeden zu schlagen, aber auch das Potenzial, gegen jeden verlieren zu können", sagt der Rio-Weltmeister.

Weltmeister 2026? Thomas Müller ist skeptisch, was die deutschen Erfolgschancen bei der WM im kommenden Sommer angeht. "Spieler wie Musiala, Wirtz, auch Woltemade: Das sind super talentierte Spieler, genial in ihren Aktionen, die jetzt schon prägend sein können und auch prägend sein werden", sagt der Ex-Nationalspieler bei Sky: "Aber da spüre ich jetzt noch nicht, dass sie schon richtig titelreif sind."