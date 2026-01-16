Nach Transfer-Panne: Fans verspotten Werder-Boss

Newsticker
Fans verspotten Werder-Boss

Moritz Pleßmann
Die Fans von Werder Bremen haben beim wilden Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt (3:3) ihren eigenen Geschäftsführer Fußball, Clemens Fritz, aufs Korn genommen.

Während der Anfangsphase tauchte in der Bremer Ostkurve ein Banner mit der Aufschrift „Fritz verleihen!“ auf.

Hintergrund des Banners war ein Fauxpas rund um Fritz und die sportliche Leitung der Werderaner. Fritz hatte am Dienstag zugegeben, sich mit den Regeln von Leihgeschäften nicht ganz so gut auszukennen.

Bremen: Fritz übernimmt Verantwortung für Transfer-Panne

Der 45-Jährige ging davon aus, Werder habe mit sechs verpflichteten Leihspielern bereits im Sommer seine Möglichkeiten ausgeschöpft. Diese Regelung gilt allerdings nur für nationale Transfers. Mit Victor Boniface tätigte Bremen nur ein einziges Leihgeschäft dieser Art im Sommer.

„Ich übernehme die Verantwortung dafür. Der Vorfall ärgert uns sehr, denn das hätte so nicht passieren dürfen“, sagte Fritz der Deichstube über das „interne, kommunikative Missverständnis“.

