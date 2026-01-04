Neuer Job für Ziege nach schwerem Schicksalsschlag

Maximilian Lotz 04.01.2026 • 13:41 Uhr Im November 2024 verstarb seine Frau Pia, nun übernimmt Christian Ziege bei seinem Ex-Klub eine neue Aufgabe.

Versteckt in einem Nebensatz hat Borussia Mönchengladbach eine ganz besondere Personalie verkündet: Christian Ziege kehrt zur Borussia zurück.

Der 53 Jahre alte Europameister 1996 und Vize-Weltmeister 2002 wird ab sofort Gladbachs U17-Trainer Dennis Hauswald als zweiter Co-Trainer neben Nils Wüsten zur Seite stehen.

Die Gladbacher haben sich nach der Beförderung von U23-Coach Eugen Polanski zum Cheftrainer im Nachwuchsbereich personell neu aufgestellt.

Zieges Ehefrau starb nach schwerer Krankheit

Für Ex-Profi Ziege, der mit dem FC Bayern 1996 den UEFA-Cup sowie zweimal die deutsche Meisterschaft gewann, ist es der erste Job im Fußballbusiness seit seinem schweren Schicksalsschlag. Am 4. November 2024 verstarb seine Frau Pia nach schwerer Krankheit.

Ziege nahm damals in einem emotionalen Statement auf Instagram Abschied von seiner Partnerin, mit der er 25 Jahre verheiratet gewesen war. „Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder, Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und dich nie vergessen lassen“, schrieb Ziege.

Der einstige Linksverteidiger hatte seine Partnerin 1997, ein Jahr nach dem Gewinn des EM-Titels, geheiratet. Aus der Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen, aus vorheriger Ehe hatte Pia Ziege noch eine weitere Tochter.

Christian Ziege kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Beruflich erfolgt nun für Christian Ziege der Schritt zurück zu seinem Ex-Klub. 2006 hatte Ziege bei Borussia Mönchengladbach seine aktive Karriere beendet.

Anschließend hatte er eine Trainerlaufbahn im Nachwuchsbereich eingeschlagen, von 2007 bis 2008 war er als Sportlicher Leiter der Fohlen tätig. Nach der Entlassung von Jos Luhukay fungierte er im Oktober 2008 kurzzeitig als Interimstrainer, anschließend zählte er noch einige Zeit zum Trainerteam von Hans Meyer.