Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

"Sehr respektlos": HSV-Star schießt gegen Fans von St. Pauli

HSV-Star teilt gegen Heimfans aus

Nach der verpassten Derby-Revanche kritisiert HSV-Verteidiger Luka Vuskovic die Fans des FC St. Pauli. Anlass dafür sind Schmähungen gegen seinen Bruder Mario.
Schon vor dem Hamburg-Derby liefern beide Fanlager ordentlich ab. Bei den jeweiligen Fanmärschen herrscht eine ausgezeichnete Stimmung.
Felix Kunkel
Nach der verpassten Derby-Revanche kritisiert HSV-Verteidiger Luka Vuskovic die Fans des FC St. Pauli. Anlass dafür sind Schmähungen gegen seinen Bruder Mario.

Nach dem torlosen Unentschieden im Hamburger Stadtderby saß der Frust bei HSV-Profi Luka Vuskovic tief. Der Verteidiger sprach im Sky-Interview nicht nur von einer „Enttäuschung“, sondern richtete auch deutliche Worte an die Fans des FC St. Pauli.

Auf die Frage, ob sein Bruder Mario – der nach wie vor eine Dopingsperre absitzt – im Stadion gewesen sei, antwortete Vuskovic zunächst: „Er war heute nicht hier. Er muss in Kroatien trainieren, um stärker zurückzukommen.“

HSV: Vuskovic kritisiert Fans des FC St. Pauli

Unmittelbar danach kam der Kroate auf die Fans des Stadtrivalen zu sprechen, die er scharf kritisierte.

„Ich weiß nicht, was die Fans von St. Pauli denken. Es ist sehr respektlos, meine Familie und meinen Bruder zu beleidigen. Ich habe den Fans nichts Gutes zu sagen“, betonte der 18-Jährige.

Banner gegen gesperrten Vuskovic-Bruder

Die Zuschauer im Heimbereich des Millerntor-Stadions waren zuvor unter anderem mit Bannern aufgefallen, die sich gegen Mario Vuskovic richteten.

Auf diesen stand geschrieben: „Aufputschmittel und ehrliche Arbeit? Mach ‚ne Handwerkslehre Mario! Irgendein HSVer lügt immer …“

Luka Vuskovic reagierte daraufhin mit Gesten in Richtung der Zuschauer und legte unter anderem seinen Finger auf den Mund.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite