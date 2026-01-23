"Sehr respektlos": HSV-Star schießt gegen Fans von St. Pauli

Felix Kunkel 23.01.2026 • 23:51 Uhr Nach der verpassten Derby-Revanche kritisiert HSV-Verteidiger Luka Vuskovic die Fans des FC St. Pauli. Anlass dafür sind Schmähungen gegen seinen Bruder Mario.

Nach dem torlosen Unentschieden im Hamburger Stadtderby saß der Frust bei HSV-Profi Luka Vuskovic tief. Der Verteidiger sprach im Sky-Interview nicht nur von einer „Enttäuschung“, sondern richtete auch deutliche Worte an die Fans des FC St. Pauli.

Auf die Frage, ob sein Bruder Mario – der nach wie vor eine Dopingsperre absitzt – im Stadion gewesen sei, antwortete Vuskovic zunächst: „Er war heute nicht hier. Er muss in Kroatien trainieren, um stärker zurückzukommen.“

HSV: Vuskovic kritisiert Fans des FC St. Pauli

Unmittelbar danach kam der Kroate auf die Fans des Stadtrivalen zu sprechen, die er scharf kritisierte.

„Ich weiß nicht, was die Fans von St. Pauli denken. Es ist sehr respektlos, meine Familie und meinen Bruder zu beleidigen. Ich habe den Fans nichts Gutes zu sagen“, betonte der 18-Jährige.

Banner gegen gesperrten Vuskovic-Bruder

Die Zuschauer im Heimbereich des Millerntor-Stadions waren zuvor unter anderem mit Bannern aufgefallen, die sich gegen Mario Vuskovic richteten.

Auf diesen stand geschrieben: „Aufputschmittel und ehrliche Arbeit? Mach ‚ne Handwerkslehre Mario! Irgendein HSVer lügt immer …“