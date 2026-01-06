Freigestellt! Peretz-Leihe vom FC Bayern zum HSV vor Abbruch

SID 06.01.2026 • 15:54 Uhr Der Bayern-Leihkeeper verlässt Hamburg wohl vorzeitig. Er soll in Southampton Spielpraxis sammeln.

Torhüter Daniel Peretz steht vor einem vorzeitigen Abschied vom Bundesligisten Hamburger SV.

Der 25-Jährige, der seit Sommer vom deutschen Rekordmeister Bayern München ausgeliehen ist, sei „für Gespräche bezüglich seiner Zukunft freigestellt“ worden, teilten die Norddeutschen am Dienstag mit.

Peretz soll sich Medienberichten zufolge dem englischen Zweitligisten FC Southampton anschließen.