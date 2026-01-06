Newsticker
Freigestellt! Peretz-Leihe vom FC Bayern zum HSV vor Abbruch

Freigestellt! Peretz vor Wechsel

Nachdem Bayern-Leihgabe Daniel Peretz beim HSV weiterhin auf der Bank sitzt, spricht FCB-Sportdirektor Christoph Freund über die Situation des Torhüters.
SID
Torhüter Daniel Peretz steht vor einem vorzeitigen Abschied vom Bundesligisten Hamburger SV.

Der 25-Jährige, der seit Sommer vom deutschen Rekordmeister Bayern München ausgeliehen ist, sei „für Gespräche bezüglich seiner Zukunft freigestellt“ worden, teilten die Norddeutschen am Dienstag mit.

Peretz soll sich Medienberichten zufolge dem englischen Zweitligisten FC Southampton anschließen.

Peretz war beim HSV nicht an Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes vorbeigekommen. Der Israeli, der laut Medien zuletzt bereits dem Training der Hamburger ferngeblieben war, kam nur zu zwei Einsätzen im DFB-Pokal. In München besitzt Peretz noch einen Vertrag bis 2028.

