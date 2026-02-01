Bittere BVB-Minuten - Verteidiger muss raus

Moritz Pleßmann 01.02.2026 • 18:45 Uhr Borussia Dortmund muss gegen Heidenheim kurz vor dem Pausenpfiff gleich zwei Rückschläge einstecken. Nach dem Seitenwechsel wird es wild.

Bittere Augenblicke für den BVB! Beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim kassierten die Dortmunder in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nicht nur den 1:1-Ausgleich, sondern verloren in der Entstehung auch Verteidiger Filippo Mane.

Über die linke Seite griffen die Heidenheimer durch Mathias Honsak an, Mane lieferte ihm ein Laufduell. Doch plötzlich spürte der BVB-Verteidiger etwas im Oberschenkel und blieb mit schmerzverzerrtem Blick liegen.

Honsak eilte derweil die nun leere Seite der Dortmunder hinunter und flankte in die Mitte. Dort konnte Daniel Svensson den Abschluss von Julian Niehues zunächst blocken, doch der Heidenheimer stocherte den zweiten Versuch an Gregor Kobel vorbei über die Linie.

BVB: Mane muss ausgewechselt werden

„Das ist natürlich bitter in der Entstehung, weil Mané da irgendwas reinfährt“, analysierte DAZN-Kommentator Lukas Schönmüller. Zuvor hatte Waldemar Anton den BVB mit 1:0 in Führung gebracht.

Mane wurde nach dem Treffer behandelt und konnte nicht weitermachen. Für ihn kam Niklas Süle in die Partie. Kurz nach dem Seitenwechsel kam es noch dicker für den BVB, Niehues schnürte den Doppelpack und traf zum 2:1.