Bundesliga: Ex-HSV-Trainer soll bei Werder Bremen übernehmen

Johannes Behm 04.02.2026 • 10:38 Uhr Werder Bremen hat offenbar einen neuen Top-Kandidaten für die Neubesetzung der Trainer-Position.

Wird Daniel Thioune neuer Trainer bei Werder Bremen? Laut der Bild steht der ehemalige Düsseldorf- und HSV-Coach bei den Hanseaten unmittelbar vor der Unterschrift.

Auch das vereinsnahe Portal Deichstube berichtet, dass Werder an Thioune denkt. Allerdings gehöre der 51-Jährige lediglich zum engeren Kandidatenkreis beim SV Werder. Demnach soll es noch weitere Optionen geben, wenngleich Thioune die bevorzugte Personalie der Werder-Bosse sei.

Svensson soll Werder abgesagt haben

Nach der Freistellung von Horst Steffen am Sonntag arbeitet der Bundesligist mit Hochdruck an der Klärung der Nachfolge. Zunächst galten Bo Svensson und Bo Henriksen als die beiden aussichtsreichsten Kandidaten.

Während Svensson aus mangelnder Überzeugung abgesagt haben soll, gestaltete sich bei Henriksen, der trotz Freistellung noch bei Mainz 05 unter Vertrag steht, die Ablöseforderung der Rheinhessen offenbar als zu große Hürde.

Thioune steht noch bei Düsseldorf unter Vertrag

Thioune war in seiner Trainerlaufbahn bislang beim VfL Osnabrück, dem HSV und zuletzt bei Fortuna Düsseldorf aktiv. Mit der Fortuna scheiterte er 2024 dramatisch in der Relegation, im Oktober 2025 wurde er durch Markus Anfang ersetzt.