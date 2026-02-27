Bundesliga: Kahn zählt den BVB massiv an

Philipp Heinemann 27.02.2026 • 10:51 Uhr Oliver Kahn attestiert Borussia Dortmund nach dem Aus in der Champions League ein Qualitätsproblem - und warnt vor dem Kracher gegen den FC Bayern.

Oliver Kahn ist mit Borussia Dortmund nach dem Aus in der Champions League hart ins Gericht gegangen. Der einstige Toptorhüter machte beim BVB ein Qualitätsproblem aus und warnte vor dem kommenden Duell mit dem FC Bayern.

Dortmund hatte sich mit einem 1:4 gegen Atalanta Bergamo aus der Königsklasse verabschiedet. Auch weil sich das Team nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel zu sehr im „Verwaltungsmodus“ befunden habe, meinte Kahn bei Sky: „Man hat schnell gemerkt: Es reicht nicht, nur das 2:0 über die Zeit bringen zu wollen.“

Der italienische Gegner sei mit mehr Power und Willensstärke aufgetreten: „Dazu kommen - wie so oft in wichtigen Spielen - individuelle Fehler. Und da stellt sich die Qualitätsfrage: Warum passieren diese Fehler immer wieder?“

Kahn: Dortmund dabei, die Saison zu vergeigen

Nun wartet in der Bundesliga der Kracher gegen die Bayern (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER). Dort spreche „im Moment alles gegen Dortmund”, erklärte Kahn.

Der ehemalige Spieler und Vorstand der Münchner erwartet eine gezeichnete Borussia: „Das war ja nicht nur eine Niederlage, das tat richtig weh, wie die Mannschaft ausgeschieden ist. Das sitzt tief.“

Zudem sei die Belastung bei den Schwarz-Gelben größer: „Die Bayern hingegen kommen total ausgeruht, mit Top-Selbstvertrauen, in drei Wettbewerben erfolgreich. Dortmund dagegen ist gerade dabei, die Saison komplett zu vergeigen“, erwartete Kahn.

Gerade weil die Dortmunder - der Abstand auf Spitzenreiter Bayern beträgt acht Punkte - mit dem Rücken zur Wand stehen, sieht Kahn jedoch Hoffnung: „Genau das ist ihre Chance“.

Bayern plättet die Konkurrenz - auch mental

Dass der Glaube beim BVB nach den zahlreichen Niederlagen der vergangenen Jahre allerdings geschwunden sein dürfte, kann der 56-Jährige durchaus verstehen.

„Ein Stück weit ist das menschlich. Wenn du dir die Bundesliga der letzten zwölf, dreizehn Jahre anschaust - woran sollst du denn noch glauben?“ Kahn verwies unter anderem auf die verspielte Meisterschaft gegen Mainz im Jahr 2023: „Das sind Dinge, die sich in dir festsetzen.“