Effenberg warnt den BVB: "Dann ist alles verloren"

SPORT1 26.02.2026 • 19:01 Uhr Borussia Dortmund scheitert in der Champions League schon in den Playoffs. Stefan Effenberg glaubt an weitreichende Folgen für den BVB, auf mehreren Ebenen.

Nach dem Aus saß der Frust beim BVB tief. Geht es nach Stefan Effenberg, könnte dieses Scheitern nachhaltige Folgen haben.

„Eine wichtige Frage muss nun beantwortet werden: Was macht dieses Ausscheiden mit den Spielern des BVB? Ich befürchte: Da wird etwas zurückbleiben. Dieses 1:4 wird nicht spurlos an ihnen vorübergehen“, schrieb Effenberg in seiner Kolumne für t-online.de.

Ganz sicher ist bereits, dass der BVB einen großen finanziellen Schaden hinnehmen muss: „Nun fehlen die zusätzlichen Einnahmen, die ein Weiterkommen in der Champions League gebracht hätte. An diesem einen Abend haben sie zehn, elf, zwölf Millionen Euro verspielt. Das könnte noch verheerende Folgen haben“, fuhr Effenberg fort.

BVB-Aus: Effenberg glaubt an Folgen für Kaderplanung

Wegen der fehlenden Millionen könnte sich das frühe Ausscheiden in der Champions League auch auf die Zukunft des BVB auswirken, glaubt der ehemalige Bayern-Star.

„Gerade Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck oder Serhou Guirassy, die seit geraumer Zeit Gegenstand von Spekulationen über einen Abschied aus Dortmund im Sommer sind, werden nun ganz genau überlegen, wo sie kommende Saison spielen wollen“, schrieb Effenberg.

Zeitgleich sieht der langjährige Bundesliga-Profi einiges an Arbeit auf die BVB-Verantwortlichen zukommen: „Für die Führungsetage um Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl wird das eine Herkulesaufgabe, aus diesem Ergebnis die richtigen Schlüsse zu ziehen und auch 2026/27 eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen.“

„Es war wirklich ein ganz, ganz bitterer Tag für den deutschen Fußball insgesamt und besonders für Borussia Dortmund“, bilanzierte Effenberg.

Effenberg: BVB muss gegen Bayern gewinnen

Viel Zeit zu lamentieren hat der BVB nicht. Schon am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) wartet die nächste Herausforderung mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern.

„Hier kann es eben nur eine Antwort für die Dortmunder geben: Sie müssen gewinnen“, stellte Effenberg klar: „Alles andere wäre zu wenig.“

Wäre die Meisterschaft sonst schon entschieden? „Ich lege mich fest: Schon bei einem Unentschieden wäre das Titelrennen entschieden, bei einer Dortmunder Niederlage erst recht. Dann ist alles verloren, und der DFB kann die Meisterschale schon jetzt nach München schicken.“