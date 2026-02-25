FC Bayern: Bitterer Rückschlag für Abwehr-Juwel

Johannes Behm , Stefan Kumberger 25.02.2026 • 12:53 Uhr Für Cassiano Kiala vom FC Bayern ist die Saison wohl beendet. Der 17-Jährige hat sich bei der U17-Nationalmannschaft verletzt.

Defensiv-Juwel Cassiano Kiala vom FC Bayern München muss einen bitteren Rückschlag verkraften. SPORT1 kann entsprechende Berichte von Sky und tz bestätigen, laut denen sich der 17-Jährige beim Spiel der deutschen U17-Nationalmannschaft gegen Portugal (0:1) eine Verletzung des Sprunggelenks zugezogen hat.

Wegen eines Syndesmoserisses wird Kiala rund drei Monate ausfallen.

Bei der Niederlage gegen Portugal im Algarve Cup in der vergangenen Woche war der Innenverteidiger deswegen bereits nach 32 Minuten ausgewechselt worden. Die Saison dürfte für Kiala damit vorzeitig beendet sein.

FC Bayern: Kiala feierte bereits sein Bundesliga-Debüt