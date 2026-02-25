Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern: Bitterer Rückschlag für Abwehr-Juwel

Bitterer Rückschlag für Bayern-Juwel

Für Cassiano Kiala vom FC Bayern ist die Saison wohl beendet. Der 17-Jährige hat sich bei der U17-Nationalmannschaft verletzt.
Die Youngster Cassiano Kiala und David Daiber debütierten beim 4:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim für den FC Bayern. Vincent Kompany erklärt, was von den Talenten in Zukunft zu erwarten ist.
Johannes Behm, Stefan Kumberger
Für Cassiano Kiala vom FC Bayern ist die Saison wohl beendet. Der 17-Jährige hat sich bei der U17-Nationalmannschaft verletzt.

Defensiv-Juwel Cassiano Kiala vom FC Bayern München muss einen bitteren Rückschlag verkraften. SPORT1 kann entsprechende Berichte von Sky und tz bestätigen, laut denen sich der 17-Jährige beim Spiel der deutschen U17-Nationalmannschaft gegen Portugal (0:1) eine Verletzung des Sprunggelenks zugezogen hat.

Wegen eines Syndesmoserisses wird Kiala rund drei Monate ausfallen.

Bei der Niederlage gegen Portugal im Algarve Cup in der vergangenen Woche war der Innenverteidiger deswegen bereits nach 32 Minuten ausgewechselt worden. Die Saison dürfte für Kiala damit vorzeitig beendet sein.

FC Bayern: Kiala feierte bereits sein Bundesliga-Debüt

Für Kiala kommt der Rückschlag zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Bei den Münchnern rückte der Verteidiger zuletzt immer näher an den Profi-Kader der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany heran. Gegen Heidenheim (4:0) hatte er erst Ende Dezember sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite