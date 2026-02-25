FC Bayern: Bitterer Rückschlag für Abwehr-Juwel

Defensiv-Juwel Cassiano Kiala vom FC Bayern München muss einen bitteren Rückschlag verkraften. SPORT1 kann entsprechende Berichte von Sky und tz bestätigen, laut denen sich der 17-Jährige beim Spiel der deutschen U17-Nationalmannschaft gegen Portugal (0:1) eine Verletzung des Sprunggelenks zugezogen hat.
Bitterer Rückschlag für Bayern-Juwel
Für Cassiano Kiala vom FC Bayern ist die Saison wohl beendet. Der 17-Jährige hat sich bei der U17-Nationalmannschaft verletzt.
Wegen eines Syndesmoserisses wird Kiala rund drei Monate ausfallen.
Bei der Niederlage gegen Portugal im Algarve Cup in der vergangenen Woche war der Innenverteidiger deswegen bereits nach 32 Minuten ausgewechselt worden. Die Saison dürfte für Kiala damit vorzeitig beendet sein.
FC Bayern: Kiala feierte bereits sein Bundesliga-Debüt
Für Kiala kommt der Rückschlag zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Bei den Münchnern rückte der Verteidiger zuletzt immer näher an den Profi-Kader der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany heran. Gegen Heidenheim (4:0) hatte er erst Ende Dezember sein Bundesliga-Debüt gefeiert.