Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern: Davies nach Verletzung zurück auf dem Platz

Davies zurück auf dem Platz

Alphonso Davies ist nach seiner Muskelverletzung auf den Trainingsplatz des FC Bayern zurückgekehrt.
Die Verletzung von Alphonso Davies dürfte beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt der große Wermutstropfen für den FC Bayern München sein. Trainer Vincent Kompany gab nach dem Spiel ein erstes Update.
Johannes Behm
Alphonso Davies ist nach seiner Muskelverletzung auf den Trainingsplatz des FC Bayern zurückgekehrt.

Bayern-Verteidiger Alphonso Davis steht nach seiner Verletzung am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (3:2) schon wieder auf dem Platz.

Der 25-Jährige war am Donnerstag an der Säbener Straße bereits wieder läuferisch im Einsatz. Das belegen Aufnahmen der tz, die Davies fünf Tage nach seiner Verletzung bei einer rund 20-minütigen Joggingeinheit zeigen.

Im Bundesliga-Duell gegen Frankfurt hatte sich der kanadische Nationalspieler einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen und war deswegen in der 50. Minute ausgewechselt worden.

Davies-Rückkehr ist positives Signal

Der deutsche Rekordmeister hatte keine Angaben über die Dauer der Ausfallzeit gemacht. „Es sah so aus, dass es länger sein wird“, hatte Sportvorstand Max Eberl in der Mixed Zone nach der Partie lediglich verlauten lassen.

Seine vergleichsweise schnelle Rückkehr auf den Trainingsplatz ist jedoch ein positives Signal.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite