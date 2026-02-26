FC Bayern: Davies nach Verletzung zurück auf dem Platz

Johannes Behm 26.02.2026 • 14:04 Uhr Alphonso Davies ist nach seiner Muskelverletzung auf den Trainingsplatz des FC Bayern zurückgekehrt.

Bayern-Verteidiger Alphonso Davis steht nach seiner Verletzung am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (3:2) schon wieder auf dem Platz.

Der 25-Jährige war am Donnerstag an der Säbener Straße bereits wieder läuferisch im Einsatz. Das belegen Aufnahmen der tz, die Davies fünf Tage nach seiner Verletzung bei einer rund 20-minütigen Joggingeinheit zeigen.

Im Bundesliga-Duell gegen Frankfurt hatte sich der kanadische Nationalspieler einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen und war deswegen in der 50. Minute ausgewechselt worden.

Davies-Rückkehr ist positives Signal

Der deutsche Rekordmeister hatte keine Angaben über die Dauer der Ausfallzeit gemacht. „Es sah so aus, dass es länger sein wird“, hatte Sportvorstand Max Eberl in der Mixed Zone nach der Partie lediglich verlauten lassen.