FC Bayern: Davies nach Verletzung zurück auf dem Platz

Bayern-Verteidiger Alphonso Davis steht nach seiner Verletzung am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (3:2) schon wieder auf dem Platz.
Davies zurück auf dem Platz
Alphonso Davies ist nach seiner Muskelverletzung auf den Trainingsplatz des FC Bayern zurückgekehrt.
Der 25-Jährige war am Donnerstag an der Säbener Straße bereits wieder läuferisch im Einsatz. Das belegen Aufnahmen der tz, die Davies fünf Tage nach seiner Verletzung bei einer rund 20-minütigen Joggingeinheit zeigen.
Im Bundesliga-Duell gegen Frankfurt hatte sich der kanadische Nationalspieler einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen und war deswegen in der 50. Minute ausgewechselt worden.
Davies-Rückkehr ist positives Signal
Der deutsche Rekordmeister hatte keine Angaben über die Dauer der Ausfallzeit gemacht. „Es sah so aus, dass es länger sein wird“, hatte Sportvorstand Max Eberl in der Mixed Zone nach der Partie lediglich verlauten lassen.
Seine vergleichsweise schnelle Rückkehr auf den Trainingsplatz ist jedoch ein positives Signal.