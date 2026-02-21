FC Bayern: Gewissheit nach Davies-Schock

Alphonso Davies hat einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel erlitten. Das gab der deutsche Rekordmeister am Samstagabend offiziell bekannt.
Gewissheit nach Davies-Schock
Beim 3:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt musste der Linksverteidiger des FC Bayern verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der 25-Jährige zog sich beim Gang in die Katakomben das Trikot über das Gesicht.
FC Bayern: Eberls Befürchtungen bewahrheiten sich
Bayern-Sportvorstand Max Eberl gab in der Mixed Zone nach der Partie ein erstes Update zur Ausfalldauer: „Es sah so aus, dass es länger sein wird.“ Auf die Nachfrage, ob ein längerer Ausfall drohe, entgegnete er schlicht: „Ja.“
Wenig später verkündete der Verein die bittere Diagnose. „Damit fällt der Defensivspieler zunächst aus“, heißt es in der offiziellen Meldung.
Davies‘ Verletzungshistorie - und sein Comeback 2025
Erst am 9. Dezember hatte Davies nach 262 Tagen Verletzungspause sein Comeback gegeben. Beim 3:1 in der Champions League gegen Sporting Lissabon wurde Davies in der 88. Minute eingewechselt.
Davies hatte sich am 23. März 2025 beim Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft gegen die USA schwer am rechten Knie verletzt und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten. Nun der Muskelfaserriss.