FC Bayern: Gewissheit nach Davies-Schock

Julius Schamburg 21.02.2026 • 20:17 Uhr Alphonso Davies muss gegen Eintracht Frankfurt verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der FC Bayern gibt die Diagnose bekannt.

Alphonso Davies hat einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel erlitten. Das gab der deutsche Rekordmeister am Samstagabend offiziell bekannt.

Beim 3:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt musste der Linksverteidiger des FC Bayern verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der 25-Jährige zog sich beim Gang in die Katakomben das Trikot über das Gesicht.

FC Bayern: Eberls Befürchtungen bewahrheiten sich

Bayern-Sportvorstand Max Eberl gab in der Mixed Zone nach der Partie ein erstes Update zur Ausfalldauer: „Es sah so aus, dass es länger sein wird.“ Auf die Nachfrage, ob ein längerer Ausfall drohe, entgegnete er schlicht: „Ja.“

Wenig später verkündete der Verein die bittere Diagnose. „Damit fällt der Defensivspieler zunächst aus“, heißt es in der offiziellen Meldung.

Davies‘ Verletzungshistorie - und sein Comeback 2025

Erst am 9. Dezember hatte Davies nach 262 Tagen Verletzungspause sein Comeback gegeben. Beim 3:1 in der Champions League gegen Sporting Lissabon wurde Davies in der 88. Minute eingewechselt.