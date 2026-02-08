FC Bayern: Dopa-Ansage an Upamecano! "Nicht nur an der Sonne gespielt"

Daniel Höhn 08.02.2026 • 16:47 Uhr Die noch immer nicht erfolgte Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern wirft nach wie vor Fragen auf. Auch im SPORT1 Doppelpass wird heiß diskutiert.

Noch immer zieht sich die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern hin. Das sorgte auch im SPORT1 Doppelpass für Diskussionen.

„Upamecano hat nicht nur an der Sonne gespielt. Der hat auch eine extrem hohe Fehlerquote gehabt eine Zeit lang. Der Verein hat sich immer vor ihn gestellt“, sagte Michael Reschke, einst selbst Technischer Direktor beim FCB.

Upamecano? „Hat für drei, vier Generationen ausgesorgt“

„Der hat einen super Vertrag gehabt und dann ist man als Spieler auch mal in der Pflicht, zurückzuzahlen. Und das Angebot der Bayern, da habe ich ein paar Hintergrundinformationen, ist top“, fügte der frühere Bayern-Boss an.

Der ehemalige Spielerberater fuhr fort: „Da hat er für die nächsten drei, vier Generationen ausgesorgt. Wenn er sich nicht in jeder europäischen Metropole ein Haus kauft mit Hubschrauber-Landeplatz auf seiner Yacht. Das ist ja absurd. Es war ein korrektes und sinnvolles Verhalten der Bayern zu sagen: bis hier und nicht weiter. Wenn sich der Spieler dann löst von der Umklammerung des Beraters ist es auch legitim, aufeinander zuzugehen.“

FC Bayern bleibt im Transfer-Poker mit Upamecano hart

SPORT1-Experte Stefan Effenberg findet es „traurig, dass es nicht so funktioniert hat, wie bei Serge Gnabry, der auf Geld verzichtet hat. Es geht auch so. Da sehe ich die Dankbarkeit und die Verbundenheit, auf Geld zu verzichten und den Vertrag relativ geräuschlos zu unterzeichnen“.

Was Effenberg bei Upamecano traurig findet

Er wolle „Upamecano keinen Vorwurf machen. Das sind die Berater, die das Spiel auf den Schultern des Spielers schreiben. Aber der FC Bayern muss eine Frist setzen, er muss ja auch planen. Es spielt beim Berater keine Rolle, ob er sich der Spieler wohl fühlt. Das ist das Traurige im Geschäft und bei den Beratern.“