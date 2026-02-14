FC Bayern: Hamann kritisiert Upamecano-Deal scharf

Vincent Wuttke 14.02.2026 • 15:53 Uhr Dayot Upamecano beendet einen langen Poker und verlängert. Dietmar Hamann kritisiert den FC Bayern für das Vorgehen.

Sky-Experte Dietmar Hamann sieht die vergangenen Wochen im Werben um den Innenverteidiger dennoch sehr kritisch.

Denn: Anfang Februar war durchgesickert, dass der 27-Jährige das Angebot der Bayern erst im letzten Moment angenommen hat - nachdem die Deadline der Münchner bereits abgelaufen war.

Upamecano ließ den FC Bayern lange warten

Hamann befand nun: „Er hatte ein Angebot vorliegen, hat die Deadline verstreichen lassen, kam dann aber wieder angekrochen und hat gesagt, er will unterschreiben. Dann hat es aber nochmal zwei Wochen gedauert. Ich weiß nicht, was es da noch zu verhandeln gab.“

Der ehemalige Spieler der Münchner fügte an, dass er sich von den Verantwortlichen des FC Bayern durchaus mehr Härte während des zähen Pokers gewünscht hätte.

„Es war mal eine Zeit, in der die Bayern der starke Verein waren“

„Ich muss mich schon etwas wundern über das Geschäft und das Verhandlungsgebaren der Bayern. Es war mal eine Zeit, in der die Bayern der starke Verein waren, der angesagt hat, was die Spieler machen können und was sie nicht machen können. Jetzt hast du das Gefühl, dass die Berater den Bayern sagen, was zu machen ist“, sagte Hamann.