FC Bayern: Kane hinterlässt emotionale Botschaft

Karina Präg 27.02.2026 • 21:42 Uhr Harry Kane sendet einem kleinen Fan eine besondere Botschaft - und begeistert damit die Anhänger des deutschen Rekordmeisters.

Besondere Geste von Harry Kane: Nach dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt hat der Stürmer-Star eine emotionale Botschaft auf dem Trikot eines schwerkranken Kindes hinterlassen.

Ursprünglich sollte der Stürmer nur ein Autogramm geben. Nachdem er gehört hatte, für wen das Trikot sei, schrieb er dazu: „Be strong, fight and win!“ - Sei stark, kämpfe und siege.

Das Trikot gehörte einem schwer erkrankten Kind aus Österreich. Die Eltern hatten es den Verantwortlichen des Fanclubs ”Red Eagles Austria“ beim Stadionbesuch mitgegeben.

Fanclub spendet an den FC Bayern

Die Verantwortlichen des österreichischen Fanclubs, Robert und Sophia Schweighofer, waren nicht nur als Zuschauer im Stadion: Im Sommer hatte der Fanclub ein „Traumspiel“ gegen Harry Kane und Co. absolviert. 50 Prozent der dabei erzielten Gewinne überreichten sie nun der Wohltätigkeitsorganisation des deutschen Meisters. Eine Summe von 10.500 Euro ist zusammengekommen.

Als sie nach dem Spiel auf dem Parkplatz endlich wieder auf Harry Kane trafen, trugen sie ihm die Bitte um ein Autogramm für das Kind vor. Kane zögerte nicht lange.

Für Schweighofer hat sich damit mal wieder bestätigt, dass der Brite „die Vaterfigur der Mannschaft“ ist. „Harry nimmt alle mit. Und als Fußballer ist er unglaublich“, fügt der Tiroler hinzu.