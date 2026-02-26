Der BVB erreicht einen neuen Tiefpunkt | Kommentar

Manfred Sedlbauer 26.02.2026 • 10:43 Uhr Borussia Dortmund verspielt in Bergamo einen komfortablen Vorsprung aus dem Hinspiel und fliegt aus der Champions League. Der Blick auf eine bis dato positive Saison ist damit dahin. Nun zeigt sich der wahre Charakter dieses Teams. Ein Kommentar.

Der BVB erreicht einen neuen Tiefpunkt. So viele traurige Gesichter sah man in Dortmund seit dem verlorenen Champions-League-Finale 2024 nicht mehr. Niko Kovac rang um Erklärungen. Sebastian Kehl musste sichtbar durchatmen. Gregor Kobel kämpfte mit zitternder Stimme.

Es sollte der Schritt ins Achtelfinale werden, stattdessen wurde es ein Abend, der alles infrage stellt. Borussia Dortmund verspielt in Bergamo einen komfortablen Vorsprung – und fliegt gegen Atalanta Bergamo aus der Champions League, und das völlig verdient. Es ist weit mehr als das Ende der Königsklassen-Saison. Es droht ein psychologischer Bruch.

Dabei schien der BVB in dieser Spielzeit voll auf Kurs. Das frühe Pokal-Aus gegen Leverkusen? Ärgerlich, aber verschmerzbar. In der Liga spielte Dortmund seine beste Saison seit Jahren, punktete konstant – auch wenn die Leistungen nicht immer glanzvoll waren.

BVB verspielt das nächste Saisonziel

Intern wurde das „halb volle Glas“ beschworen. Doch spätestens jetzt muss selbst der größte Optimist einräumen: In zwei von drei Wettbewerben ist der BVB gescheitert, zwei von drei Zielen wurden klar verfehlt. Und das schmerzt.

Was bleibt, ist die Meisterschaft. Acht Punkte Rückstand auf den FC Bayern, ein komfortables Polster von elf Zählern auf Platz fünf – die Qualifikation für die Königsklasse ist nahezu eingetütet.

Doch genau in diesem Niemandsland liegt die Gefahr: Es droht ein enormer Spannungsabfall. Gerade das Spiel gegen den FC Bayern könnte zum Schicksalsspiel werden.

Jetzt zeigt sich der Charakter des BVB

Denn genau hier zeigt sich der Charakter dieser Mannschaft. Schenkt man ab und gerät – mit Blick auf das anspruchsvolle Restprogramm – womöglich doch noch ins Wanken? Oder rafft sich das Team gerade jetzt, am Tiefpunkt, auf und kämpft sich gemeinsam heraus?

Findet der BVB am Samstag die passende Antwort – oder setzt sich ein gefährlicher Dominoeffekt in Gang?