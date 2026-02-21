FC Bayern: Kane reagiert auf Barca-Gerüchte

Julius Schamburg 21.02.2026 • 21:17 Uhr Harry Kane ist beim FC Barcelona „ein Objekt der Begierde“. Der Stürmer verrät, ob es bereits Kontakt gegeben hat, und bekennt sich zum FC Bayern.

Bayern-Superstar Harry Kane hat auf die jüngsten Gerüchte um seine Person reagiert, wonach Xavier Vilajoana, ein Kandidat auf die Präsidentschaft beim FC Barcelona, Kontakt zu seinem Umfeld aufgenommen habe.

„Das ist sehr schmeichelnd“, sagte Kane nach dem 3:2 gegen Eintracht Frankfurt und räumte zugleich mit den Gerüchten auf: „Ich habe von niemandem gehört. Natürlich kümmern sich mein Vater und mein Bruder um diese Angelegenheiten, also bin ich nicht sicher, ob sie etwas gehört haben. Aber sie haben mir nichts erzählt.“

Kane: „Albern, mitten in der Saison darüber zu sprechen“

Am Freitag hatte Vilajoana bei einer Wahlveranstaltung erklärt, dass man bereits Kontakt zu Kanes Umfeld aufgenommen habe: „Wir müssen umsichtig und professionell vorgehen. Wir prüfen verschiedene Profile und Kane hat eines davon. Er ist ein Torjäger, ein Teamplayer und ein ‚Killer‘ auf engem Raum, den Barca braucht.“

Kane betonte, wie wohl er sich in München fühlt. „Ich denke es ist albern, darüber mitten in der Saison zu sprechen. Ich genieße es, hier auf dem Platz zu stehen. Natürlich wird immer darüber geredet, weil ich der Typ Stürmer bin und Tore schieße. Aber mein Fokus liegt hier bei Bayern München“, stellte der Engländer klar.

FC Bayern: Auch Eberl reagiert

Vor Anpfiff hatte auch Sportvorstand Max Eberl die Gerüchte kommentiert und zurückgewiesen. Dass Kane in Barcelona „ein Objekt der Begierde“ sei, ließ den Bayern-Boss schmunzeln. Und was Vilajoana angeht? „Wenn du tatsächlich chancenlos bist bei einer Präsidentschaftswahl, dann haue ich halt irgendwas raus. Das ist scheinbar passiert“, sagte Eberl.

Erst am Donnerstag hatte Vilajoana auf X mit einer Fotomontage, die Kane im Trikot der Katalanen zeigt, für Aufsehen gesorgt.