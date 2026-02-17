FC Bayern: Kommt Neuer jetzt ins Grübeln?

Stefan Kumberger 17.02.2026 • 10:45 Uhr Manuel Neuer möchte Ende März darüber entscheiden, ob er seine Karriere fortsetzt. Welche Rolle spielt dabei seine aktuelle Verletzung und was bedeutet sie für den FC Bayern?

Es gibt harmlose Verletzungen, die trotzdem für Aufregung sorgen können – gerade, wenn es um eine lebende Legende geht. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass viele Fans des FC Bayern aktuell um Manuel Neuer bangen.

Für einen Fußballprofi eigentlich nicht der Rede wert, doch angesichts der Tatsache, dass Neuer noch nicht entschieden hat, ob er seine Karriere über den Sommer hinaus fortsetzen will, dann eben doch etwas mehr als eine harmlose Blessur. Schließlich hatte der Keeper in den letzten Monaten immer wieder betont, dass er bei seinen Überlegungen genau auf seinen Körper höre.

Neuer-Verletzung wirft Zukunftsfragen auf

Ist die Verletzung also ein Faktor, der die Tendenz in Richtung Karriereende gehen lässt? Kommt der Bayern-Star endgültig ins Grübeln? Ähnliche Diskussionen hatte es bereits Mitte Dezember gegeben, als sich Neuer gegen Mainz einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen hatte. Damals fehlte er für drei Wochen.

SPORT1-Informationen zufolge ist der Rekordmeister entspannt. An der Säbener Straße hält man die Verletzung für nicht schwerwiegend. Im Gegenteil: Hinter den Kulissen wird sogar ein Blitz-Comeback angepeilt. Neuer könnte bereits beim Klassiker in Dortmund wieder zwischen den Pfosten stehen – seine Pause hätte dann gerade einmal zwei Wochen angedauert.

Bayern will mit Neuer verlängern

Wie der mittelfristige Plan der Münchner aussieht, verriet derweil Sportvorstand Max Eberl im Exklusiv-Interview mit SPORT1: „Wir rennen keiner Entwicklung hinterher, sondern können in Ruhe mit allen Beteiligten sprechen. Und der Erste, mit dem man sprechen muss, ist Manuel“, sagte der 52-Jährige – auch mit Blick auf Jonas Urbig als Nummer 2, Sven Ulreich als erfahrenen Backup und den an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Alexander Nübel.

Fakt ist: Die Bayern wollen mit Neuer verlängern. Die aktuelle Konstellation hält man erklärtermaßen für perfekt – vor allem Trainer Vincent Kompany schätzt die Zusammenarbeit der bayerischen Torhüter untereinander.

Fakt ist aber auch: Der Verein will eine gewisse Sicherheit, dass Neuer tatsächlich noch ein Jahr lang spielen kann.

Neuers Comeback-Qualitäten

„Er muss auf Top-Niveau leistungsfähig sein – so wie er es aktuell ist. Das müsste in der kommenden Saison auch der Fall sein“, erklärt Eberl. Es gehe darum, wie Neuer sich fühle und wie es um seine Motivation stehe: „Das erwarten wir als Verein und wollen das gemeinsam mit ihm herausfinden.“

Auch ein Blick in die Vergangenheit könnte dabei helfen. Neuer schaffte es trotz diverser, teils schwerer Verletzungen immer wieder zurück auf den Platz.