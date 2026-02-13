FC Bayern: Neuer lässt sich nicht in die Karten schauen

Christopher Mallmann 13.02.2026 • 20:02 Uhr Die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern ist weiter ungewiss. Der 39-Jährige lässt sich nicht in die Karten schauen.

Keeper Manuel Neuer vom FC Bayern hält sich über seine Zukunft weiter bedeckt. „Ich kann nicht sagen, wie lange ich noch spielen werde. Das hängt von meiner Gesundheit und meiner Leistungsfähigkeit ab“, sagte der 39-Jährige im Interview mit L’Équipe.

„Im Moment bin ich glücklich, fit und gespannt, wie lange das noch so bleiben wird“, fügte Neuer an: „Ich komme immer noch gerne zum Training.“

In jeder Saison gebe es „neue Impulse im Team. In fünfzehn Jahren hat sich viel verändert: Mitarbeiter, Trainer, Spieler. Und bei Bayern ist die Atmosphäre immer sehr angenehm.“

Neuer-Zukunft beim FC Bayern? „Keinen Stress“

Neuers Vertrag in München läuft im kommenden Sommer aus. Eine Entscheidung über die Zukunft des Torhüters, der im März seinen 40. Geburtstag feiert, soll im Frühjahr fallen.

„Wir haben da alle keinen Stress. Manu muss fühlen, was für ihn das Beste ist“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund am Freitag und verwies auf die „spezielle Konstellation“ um Ersatzkeeper Jonas Urbig.