Goretzka-Nachfolge beim FC Bayern: "Einige Kandidaten"

Christopher Mallmann 14.02.2026 • 08:44 Uhr Leon Goretzka wird den FC Bayern im Sommer verlassen. Sportdirektor Christoph Freund offenbart seine Gedanken zu einem möglichen Nachfolger.

Sportdirektor Christoph Freund hat seine Gedanken zu einem möglichen Nachfolger von Leon Goretzka beim FC Bayern offengelegt. Der 31-Jährige wird den deutschen Rekordmeister nach der laufenden Saison verlassen.

„Es ist eine gewisse Zeit hin, aber wir haben da sehr, sehr interessante eigene Spieler bei uns oder auch verliehen. Die finale Kaderplanung wird im Mai und Juni passieren, aber es ist schön, dass wir da einige Kandidaten in den eigenen Reihen haben“, erklärte Freund im Gespräch mit Sky.

Goretzkas Vertrag in München läuft am 30. Juni aus. Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, den Kontrakt nicht zu verlängern. Wohin es Goretzka zieht, ist noch offen - ebenso, wer den DFB-Star im Bayern-Mittelfeld ersetzen könnte.

FC Bayern: Goretzka-Nachfolger aus den eigenen Reihen?

Ein möglicher Kandidat aus den eigenen Reihen ist Noel Aseko. Der 20-Jährige ist seit Februar 2025 an Hannover 96 verliehen und avancierte in der laufenden Zweitliga-Saison zum Stammspieler (22 Einsätze, drei Tore und vier Vorlagen).

Sein Leihvertrag endet im kommenden Sommer - wird der U21-Nationalspieler, der im defensiven Mittelfeld zu Hause ist, anschließend zu Bayern zurückkehren?

„Noel macht es richtig gut, hat sich richtig gut in die Mannschaft reingespielt und steigert sich von Spiel zu Spiel. Er ist auch immer wieder an Toren beteiligt und bringt eine Aggressivität und eine Note mit, die sehr interessant für uns ist. Wir werden ihn weiter intensiv verfolgen, sind auch in gutem Kontakt. Es ist ein sehr interessanter Spieler von uns“, sagte Freund.

Asekos Weg zum FC Bayern

Aseko war im Sommer 2022 aus der U17 von Hertha BSC nach München gewechselt. Dort spielte er zunächst bei der U19, ehe er in der folgenden Saison für die zweite Mannschaft aktiv war (30 Einsätze).