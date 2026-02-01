Guirassy-Fehlschuss mit Folgen: "Elfmeter sind für mich vorbei"

Moritz Pleßmann 01.02.2026 • 21:07 Uhr Serhou Guirassy darf gegen Heidenheim gleich zweimal vom Punkt ran - und trifft nur einmal. Die Konsequenzen verkündet er nach der Partie selbst.

Serhou Guirassy wird für Borussia Dortmund wohl so schnell keine Elfmeter mehr schießen - wie er selbst nach dem 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim verkündete.

„Ich habe einen verschossen. Elfmeter sind für mich jetzt vorbei“, erklärte er bei DAZN und sorgte damit bei Mitspieler Nico Schlotterbeck sowie Moderator Daniel Herzog und Experte Nils Petersen für Lacher.

Ironischerweise hatte Guirassy den BVB ausgerechnet mit einem verwandelten Handelfmeter nach Rückstand wieder ins Spiel gebracht und nur 90 Sekunden später den Blitzdoppelpack geschnürt und für den Sieg gesorgt.

BVB: Guirassy vergibt Elfmeter kläglich

Doch die angesprochene Szene ereignete sich kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Der Stürmer war selbst gefoult worden und trat bereits zum zweiten Mal zum Elfmeter an. Während er den ersten allerdings in der rechten Ecke verwandeln konnte, flog dieser Versuch per Chipball kläglich über das Tor. „Das kostet dich Sympathiepunkte. Schade, dass er den so leicht hergibt“, urteilte Petersen während des Spiels.

Auch bei den BVB-Anhängern machte sich der Guineer damit keine Freunde. Bei der Auswechslung herrschte trotz zweier Tore überwiegend Stille im ausverkauften Dortmunder Stadion. Vor den beiden Elfmetern war er sogar immer wieder ausgepfiffen worden.

Nach dem Spiel legte Petersen noch einmal nach: „Die Art und Weise, wie er ihn verschießt, gefällt mir nicht. Den ersten macht er rein mit Überzeugung, da hat er sich das verdient, aber so war es schwierig.“

Schlotterbeck wollte Guirassy beschützen

Auffällig war, dass Teamkollege Schlotterbeck sich vor der Ausführung jeweils den Ball schnappte und den Anschein machte, selbst anzutreten. Doch das war nicht so, wie er anschließend bei DAZN aufklärte: „Das Problem mittlerweile im Fußball ist, dass sie irgendwann den Schützen verunsichern wollen. Ich habe gewartet, bis alle raus sind.“

Er führte weiter aus: „Ich habe Serhou gefragt, ob er schießen will und er hat gesagt ja. Dann war die Entscheidung leicht und dann hat er den auch reingemacht.“ Zumindest den ersten verwandelte ihn, der zweite dagegen fand den Weg Richtung Tribüne.