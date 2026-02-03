HSV-Juwel Vuskovic? "Der Junge muss zum FC Bayern“

Maximilian Huber 03.02.2026 • 19:38 Uhr Mit gerade einmal 18 Jahren ist Luka Vuskovic eines der Gesichter der Fußball-Bundesliga. Nach seiner Glanzleistung gegen den FC Bayern gerät sein kroatischer Landsmann Ivan Rakitic ins Schwärmen - und bringt den Verteidiger mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung.

Kroatien-Legende Ivan Rakitic hat sich für einen Wechsel von HSV-Star Luka Vuskovic zum FC Bayern München stark gemacht.

„Ganz Fußball-Europa spricht momentan über ihn. Der FC Bayern muss Gas geben. Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass so ein junger Typ die Fußball-Welt so aufmischen kann“, verriet der ehemalige Barca-Star im Gespräch mit Sky.

Vuskovic Kandidat für FC Bayern?

Mit gerade einmal 18 Jahren zählt der jüngere Bruder des wegen Dopings gesperrten Mario Vuskovic zu den Gesichtern der laufenden Bundesliga-Saison. Beim Aufsteiger aus der Hansestadt ist der Innenverteidiger nicht mehr aus der Startelf wegzudenken, zudem traf er in dieser Saison bereits viermal ins gegnerische Tor.

Gegen den FC Bayern erzielte der Kroate am vergangenen Samstag den 2:2-Endstand. „Das ist auch kein Zufall, weil dieser Junge gemeinsam mit seiner Familie schon vieles richtig macht. Die arbeiten richtig gut. Ich hoffe, dass die kroatische Nationalmannschaft dadurch in den nächsten zehn, 15 Jahren einen super Innenverteidiger hat“, führte Rakitic aus.

Rakitic: Vuskovic „alles, um einer der besten Innenverteidiger zu werden“

„Er hat alles, um einer der besten Innenverteidiger zu werden. Er soll weiter Gas geben und es genießen. Es spricht vieles dafür, dass wir da in Zukunft einen Riesen-Spieler haben werden.“