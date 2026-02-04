Kovac holt BVB-Juwel zu den Profis

Manfred Sedlbauer , David Funk 04.02.2026 • 11:17 Uhr Mit Samuele Inácio hat der BVB ein Juwel in den eigenen Reihen. Nach Lob von den Bossen darf sich der Youngster nun auf höherer Bühne beweisen.

Der 17-jährige Samuele Inácio steht beim BVB vor dem nächsten großen Entwicklungsschritt seiner Karriere. Der Italiener soll künftig verstärkt mit den Profis trainieren, um sich an die Körperlichkeit und Geschwindigkeit im Herrenbereich zu gewöhnen.

Für Pflichtspiele ist das BVB-Juwel aber weiterhin für die U23 in der Regionalliga eingeplant. Gleiches gilt für die weiteren Talente Mussa Kaba und Mathis Albert.

Inácio wurde zuletzt bei der 0:4-Klatsche gegen Alkmaar in der Youth League zur Überraschung vieler zur Halbzeit ausgewechselt. Nach dem Spiel erklärte Trainer Felix Hirschnagl: „Samuele ist ab morgen bei den Profis im Training. Daher gab es die Absprache, dass er 45 Minuten für uns spielt. Dafür sind wir da und wir freuen uns, dass er die Chance bekommt.“

BVB stach Bayern aus

Nach seinem Wechsel im Sommer 2024 von Atalanta Bergamo – wo der BVB im Werben um den Youngster unter anderem den FC Bayern ausstach – machte Inácio bereits im Wintertrainingslager des BVB in Marbella auf sich aufmerksam, als er bei Trainer Niko Kovac und den Verantwortlichen einen starken Eindruck hinterließ.

Durch diese Leistungen wuchs bei den BVB-Bossen der Glaube, dass Inácio perspektivisch bei den Profis durchstarten könnte.

Im Gespräch mit SPORT1 fand BVB-Geschäftsführer Lars Ricken lobende Worte für den Sohn des brasilianischen Ex-Profis Piá und betitelte ihn als „Zehner, wie man ihn nur selten findet.“

Ricken schwärmt

Vor allem das Profil des quirligen Youngsters brachte Ricken ins Schwärmen: „Offensivstark mit einem sehr guten Dribbling. Dazu ist er wahnsinnig torgefährlich - sowohl selbst als auch als Vorlagengeber. Außerdem arbeitet er sehr gut und vor allem mannschaftsdienlich gegen den Ball. Er bringt ein tolles Paket mit.“

Dabei stachen den BVB-Verantwortlichen neben den Leistungen in der eigenen U19 auch internationale Auftritte wie bei der U17-WM in Katar im vergangenen November ins Auge, als dem Italiener vier Treffer und zwei Vorlagen in sieben Partien gelangen: „Das ist außergewöhnlich. Auch wenn uns das noch nicht überrascht. Wir wissen, was er kann“, sagte Ricken.