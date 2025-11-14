U17-WM: "Ein Zehner, wie man ihn nur selten findet" - BVB-Juwel im Rampenlicht

Niklas Senger , Manfred Sedlbauer 14.11.2025 • 18:46 Uhr Samuele Inácio trumpft bei der U17-WM in Katar groß auf. Die BVB-Verantwortlichen sind nicht überrascht und überzeugt von der eigenen Perspektive.

Die Stars von morgen im Scheinwerferlicht. Die Talentscouts und Funktionäre aus aller Welt wenden ihre Blicke in diesen Wochen gespannt auf die U17-WM in Katar. Auch bei Borussia Dortmund stehen einige Talente aus den eigenen Reihen im Fokus.

„Ich schaue die U17-WM sehr gerne. Vor allem, wenn unsere Jungs auf dem Platz stehen“, sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken im Gespräch mit SPORT1 und verriet: „Wir verfolgen das schon sehr genau und lassen uns immer die Zusammenfassungen nach den Partien zukommen.“

Zudem ergänzte Ricken: „Mich freut es wirklich sehr zu sehen, dass unsere Jungs dort mehr als nur performen. Sie spielen sich gerade alle in den Fokus.“ Mathis Albert (USA), Mussa Kaba (Deutschland), Miguel Adje (Schweiz) und Luca Reggiani (Italien) sind allesamt vom BVB abgestellt worden. Doch ein Youngster schreibt im bisherigen Turnier besonders große Schlagzeilen.

BVB-Juwel trumpft auf: „Sind nicht überrascht“

Die Rede ist von Italiens Samuele Inácio. In drei Spielen stand der 17-Jährige dreimal in der Startelf und feierte drei Siege gegen Katar (1:0), Bolivien (4:0) und Südafrika (3:1).

Individuell war Inácio dabei kaum aufzuhalten und erzielte vier Tore sowie zwei Vorlagen. Damit traf das Toptalent bisher alle 68 Minuten. Dazu kommt eine ebenfalls starke Passquote von 88 Prozent. Nach der Gruppenphase führt Inácio die Torjägerliste gemeinsam mit Vit Skrkon (Tschechien) und René Mitongo Muteba (Belgien) an.

„Samuele wurde in jedem der drei Spiele mit Italien zum ‚Man of the Match‘ gewählt. Das ist außergewöhnlich. Auch wenn uns das noch nicht überrascht. Wir wissen, was er kann", erklärte Ricken selbstbewusst.

Besonders Inácios Profil bringt den BVB-Boss ins Schwärmen: „Er ist ein Zehner, wie man ihn nur noch selten findet: Offensivstark mit einem sehr guten Dribbling. Dazu ist er wahnsinnig torgefährlich - sowohl selbst als auch als Vorlagengeber. Außerdem arbeitet er sehr gut und vor allem mannschaftsdienlich gegen den Ball. Er bringt ein tolles Paket mit.“

Werben um Inácio: BVB stach von auch Bayern aus

Durch seine Leistungen bei der WM in Katar knüpft Inácio nahtlos an die U17-EM in Albanien an. Beim Turnier im Mai wurde er mit fünf Treffern Torschützenkönig und führte Italien bis ins Halbfinale. Dort verwandelte er in der regulären Spielzeit sowie im Elfmeterschießen einen Strafstoß, konnte das Ausscheiden jedoch nicht verhindern.

Zwar gelang Inácio bei der EM der Durchbruch, im internationalen Fokus stand das Toptalent aber offenbar schon zuvor. Im Sommer 2024 wechselte Inácio aus der Jugend von Atalanta Bergamo zum BVB und das, obwohl Berichten zufolge zahlreiche Top-Klubs um den Italiener geworben hatten – darunter angeblich auch der FC Bayern München. Die Entscheidung für Dortmund fiel aufgrund der hervorragenden Entwicklungsperspektiven, die der Verein für junge Talente bietet.

Obwohl Inácio eigentlich noch für die U17 der Dortmunder auflaufen könnte, spielte er nur dreimal in seinem Jahrgang und schaffte schon im ersten Jahr den Sprung zum Stammspieler in der U19. In dieser Saison absolvierte er bislang 14 Pflichtspiele für den BVB und kommt wettbewerbsübergreifend auf sieben Tore und zwei Vorlagen.

Erste Profierfahrungen im Sommer und eine Reise zur Klub-WM

Auch erste Profiluft durfte Inácio in diesem Sommer schnuppern. Unter Trainer Niko Kovac wurde er Anfang Juni ins Profitraining eingeladen und durfte direkt mit zur Klub-WM reisen, wo er allerdings ohne Einsatz blieb.

Unter Vertrag steht der Youngster noch bis 2027 - langfristig soll er den Sprung in die Bundesliga schaffen. Die Verantwortlichen planen jedoch weiterhin, das Talent behutsam in die Profi-Strukturen zu integrieren, um seine Entwicklung bestmöglich zu fördern.

Dennoch stellte Ricken auch mit Blick auf die anderen BVB-Talente im Jahrgang von Inácio und weitere Youngsters wie Julien Duranville und Justin Lerma, der im Sommer 2026 zum BVB wechselt, fest: „Wir müssen uns keine Sorgen um die Zukunft machen. Wir sind hervorragend aufgestellt.“

Schon beim deutschen Triumph vor zwei Jahren spielten mit Paris Brunner, Charles Herrmann und Almugera Kabar drei Talente eine wichtige Rolle bei der U17-WM und schafften anschließend den Sprung in den Profibereich.

Damit dieser Schritt auch Inácio gelingt, zeigt der Italiener einem Bericht der Ruhr Nachrichten aus dem Juni zufolge auch abseits des Platzes eine vielversprechende Einstellung. Demnach soll der Sohn des brasilianischen Ex-Profis Piá bis zu fünfmal pro Woche Deutsch lernen, um sich bestmöglich zu integrieren.