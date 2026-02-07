Stars des FC Bayern fit? Entscheidung bei Neuer und Kane

SPORT1 07.02.2026 • 10:42 Uhr Kann der FC Bayern im Topspiel der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim auf seine Superstars setzen? Trainer Vincent Kompany sorgt für Klarheit.

Spitzenreiter FC Bayern geht mit der vollen Kapelle in das Topspiel gegen den Bundesliga-Dritten TSG Hoffenheim. Trainer Vincent Kompany geht davon aus, dass auch die zuletzt angeschlagenen Stars Manuel Neuer und Harry Kane für die Partie am Sonntag verfügbar sein werden.

„Alle sind wieder da“, sagte der erfreute Coach. Er gehe davon aus, dass Neuer, der zuletzt eine Trainingseinheit krankheitsbedingt verpasst hatte, wieder auf dem Platz stehen werde.

Saisonpremiere für den FC Bayern

Auch Kane sei erkrankt gewesen, doch die Probleme sind überstanden. „Das hat diese Woche gebracht“, sagte Kompany. Sein Team ist seit dem vergangenen Wochenende nicht im Einsatz gewesen.

Zurück dürfte damit auch Rechtsverteidiger Konrad Laimer sein, der zuletzt nach einem Muskelfaserriss bereits wieder mit dem Team trainierte. Zum ersten Mal in der laufenden Saison ist damit das gesamte Team verfügbar.