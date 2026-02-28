Verletzungsschock beim BVB im Topspiel gegen den FC Bayern

Julius Schamburg 28.02.2026 • 19:31 Uhr Die Personalsorgen bei Borussia Dortmund reißen nicht ab. Im Topspiel gegen den FC Bayern muss ein Verteidiger verletzungsbedingt vom Feld.

Verletzungsschock für den BVB: Verteidiger Emre Can musste im Topspiel gegen den FC Bayern (JETZT im LIVETICKER) verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Bereits in der 39. Minute blieb Can nach einem Zweikampf mit Konrad Laimer mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen und zog sich das Trikot über sein Gesicht. Dabei rollte sich der Dortmunder Kapitän einige Male auf dem Rasen und hielt sich das linke Knie.

BVB: Can muss runter - Bensebaini kommt

Ramy Bensebaini hatte sich bereits warmgemacht und Trainer Niko Kovac schon den Wechsel vorbereitet, doch Can biss unter unterstützenden Sprechchören der BVB-Fans auf die Zähne und setzte die Partie zunächst fort.

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff folgte dann aber die bittere Gewissheit, dass es für den gebürtigen Frankfurter nicht mehr weitergeht.

Er setzte sich erneut auf den Rasen und deutete an, dass gewechselt werden muss. In der fünften Minute der Nachspielzeit kam dann schließlich Bensebaini.