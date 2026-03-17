Bericht: Said El Mala sagt Premier-League-Klub zu

SPORT1 17.03.2026 • 19:45 Uhr Said El Mala soll sich offenbar mit einem Klub aus der Premier League geeinigt haben. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen.

Ein Wechsel von Shootingstar Said El Mala in die englische Premier League rückt offenbar näher.

Wie die Bild am Dienstag berichtet, soll der 19 Jahre alte Offensivspieler des 1. FC Köln über seine Eltern, die kürzlich die Beratung ihres Sohnes von einer Agentur übernommen haben (SPORT1 berichtete), seine Zusage an Brighton & Hove Albion gegeben haben. Die von Fabian Hürzeler trainierten Engländer sollen auf einen schnellen Abschluss drängen.

El Mala heiß begehrt

SPORT1 hatte bereits vom konkreten Interesse der Engländer und einem ersten Angebot berichtet. Ein Wechsel im Winter kam jedoch nicht zustande. Nun läuft alles auf einen Transfer im Sommer hinaus.

Ohnehin blieb es im Winter ruhig um den Offensivspieler der Kölner. Es ist kein Geheimnis, dass das Juwel auf dem Zettel vieler Klubs in Europa steht. Offenbar hat Brighton das Rennen nun gewonnen.

El Mala hofft auf WM-Nominierung

El Mala erzielte in seiner ersten Bundesliga-Saison bislang neun Tore in 26 Spielen und hofft auf eine WM-Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Mit Köln steckt er im Abstiegskampf.

Nach einem Leistungstief zu Jahresbeginn zeigte er sich zuletzt wieder verbessert und traf am vergangenen Wochenende beim 1:1 beim Hamburger SV.

Laut Bild soll eine Ablösesumme für El Mala von rund 35 Millionen Euro plus Boni „gut möglich“ sein. Die Spielerseite soll mit den angebotenen Konditionen grundsätzlich einverstanden sein, die Gespräche mit dem FC laufen.