Neue Entwicklung im Fall Kuntz

Maximilian Huber 16.01.2026 • 12:31 Uhr Im Fall von Ex-HSV-Boss Stefan Kuntz ist die bei der Staatsanwaltschaft eingegangene Anzeige wegen Nachstellens und unangemessener Liebesbotschaften zurückgezogen worden.

Die von Stefan Kuntz bei der Hamburger Staatsanwaltschaft erstattete Anzeige wegen Nachstellens und unangemessener Liebesbotschaften ist wieder zurückgezogen worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zuerst hatte die Hamburger Morgenpost darüber berichtet.

Wie eine Sprecherin der Behörde erklärte, wird gegen den ehemaligen Sportvorstand des HSV dennoch weiterermittelt, weil es sich um ein Offizialdelikt handele. „Die Zurückziehung der Anzeige hat keine Konsequenz für das Verfahren“, heißt es.

Noch am Donnerstag hatte eine Sprecherin auf NDR-Anfrage bestätigt, dass Kuntz wegen Belästigung und Stalking Anzeige gegen Unbekannt erstattet hatte. SPORT1 hatte ebenfalls über eine Anzeige Kuntz’ berichtet.

Schwere Vorwürfe gegen Stefan Kuntz

Der Hamburger SV hatte am 2. Januar die vorzeitige Vertragsauflösung mit seinem ehemaligen Sportvorstand bekannt gegeben. Zunächst wurden familiäre Gründe als Grund für die Trennung verkündet. Am Montag teilte der Aufsichtsrat des Klubs jedoch mit, dass man sich von Kuntz getrennt habe, weil Vereinsmitarbeiterinnen dem 63-Jährigen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gemacht hätten.