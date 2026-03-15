Rolfes schlägt Tür für verlorenen Sohn im Doppelpass zu!

Christopher Mallmann 15.03.2026 • 12:42 Uhr Julian Brandt wird mit einer Rückkehr zu Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Simon Rolfes erteilt der Idee eine klare Absage.

Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen, hat einer möglichen Rückkehr von Julian Brandt zur Werkself eine klare Absage erteilt.

„Wir haben auf dieser Position mit Ibo Maza einen super Spieler, der sich hervorragend entwickeln wird, deswegen wird Julian kein Thema bei uns sein“, sagte Rolfes am Sonntag im SPORT1-Doppelpass.

Allgemein sei er „bei Rückholaktionen skeptisch. Bei Kai (Havertz; Anm. d. Red.) und Florian Wirtz würde ich eine Ausnahme machen. Julian hat damals den Verein verlassen, weil er woanders die Chance mehr gesehen hat, Titel zu gewinnen. Er ist dann zu Borussia Dortmund gegangen, als wir ihn gerne halten wollten."

Brandts Zukunft ungewiss

Brandts im Sommer auslaufender Vertrag beim BVB wird nicht verlängert. Wohin es den 29-Jährigen zieht, ist noch offen.

„Ich finde Julian Brandt sensationell“, hatte Bayer-CEO Fernando Carro am Samstag bei DAZN gesagt - und damit die Tür für eine mögliche Rückkehr zunächst aufgemacht.

Der 61-Jährige verwies aber auf Rolfes Planung: „Wenn Simon den will, werde ich das auf jeden Fall unterstützen. Aber da muss Simon das Maß geben“, sagte Carro.