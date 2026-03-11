Brisanter Klopp-Bericht: Wechsel im Sommer zum DFB?

Felix Kunkel 11.03.2026 • 15:06 Uhr Zuletzt wird immer wieder über einen Red-Bull-Abschied von Jürgen Klopp spekuliert. Einem Bericht zufolge hält der Konzern ein Szenario für „sehr gut vorstellbar“.

Die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Jürgen Klopp auf die Trainerbank reißen nicht ab. Wie nun die Sport Bild berichtet, hält es dessen Arbeitgeber Red Bull intern für „sehr gut vorstellbar“, dass der 58-Jährige beim DFB als Bundestrainer anheuert.

Demnach wird ein Abgang von Klopp, der beim Getränkekonzern seit Januar 2025 als Global Head of Sports tätig ist, innerhalb des Unternehmens bereits für den Sommer als realistisch eingeschätzt – obwohl der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann noch bis 2028 unter Vertrag steht. Das beschriebene Klopp-Szenario werde bei Red Bull „immer lauter diskutiert“.

Real Madrid und Co. wohl kein Thema für Klopp

Ein Comeback als Trainer bei einem Topklub im Vereinsfußball soll für Klopp hingegen kein Thema sein, wie es im Bericht unter Berufung auf das enge Umfeld des früheren BVB-Coachs heißt.

Demnach wolle sich Klopp dem immensen Stress und öffentlichen Druck, der mit solch einem Posten einhergeht, nicht aussetzen. Ein Job bei Real Madrid, worüber jüngst spekuliert wurde, wäre damit vom Tisch.

Klopp bei RB: Vertragsverlängerung in Aussicht?

Zuletzt hatten speziell Berichte die Runde gemacht, dass RB für ein Ende der Zusammenarbeit mit Klopp offen sei. Dies dementierte CEO Oliver Mintzlaff deutlich, auch die Sport Bild weist dies nun zurück. Vielmehr soll es intern sogar eine erste lose Idee über eine mögliche Vertragsverlängerung geben.

Allerdings herrsche im Unternehmen durchaus Verwunderung darüber, dass Klopp bei einigen wichtigen Spielen der RB-Klubs fehle, sich zudem seltener in den Trainingszentren zeige, stattdessen aber PR-Termine wahrnehme. Dennoch soll Klopp weiterhin erheblichen Einfluss auf Trainerentscheidungen und Transfers von Klubs innerhalb des RB-Kosmos ausüben.

Immer wieder Bundestrainer-Anfragen für Klopp

Der DFB hatte Klopp in der Vergangenheit bereits umworben. Im Februar bestätigte sein Berater Marc Kosicke, dass der Verband „öfter“ bei Klopp angefragt habe – allerdings noch vor der Nagelsmann-Anstellung. Dass Klopp den Posten in Zukunft bekleiden könnte, schloss der Berater nicht grundsätzlich aus.