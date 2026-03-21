Bundesliga heute: Bayern - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Rächt sich Bayern an Union?

SPORT1 21.03.2026 • 12:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute am 27. Spieltag Union Berlin, Anstoß ist um 15.30 Uhr. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Bundesliga-Spiel verfolgen können.

Der FC Bayern will seinen Vorsprung auf den Zweitplatzierten Borussia Dortmund weiter bei neun Punkten halten – und geht mit dem Rückenwind des 4:1-Siegs gegen Atalanta Bergamo im CL-Achtelfinalrückspiel in die Partie.

Der deutsche Rekordmeister schielt weiterhin auf den Torrekord in der Bundesliga: Nach 26 Partien steht die Mannschaft von Vincent Kompany bereits bei 93 Toren – noch acht fehlen zum Uralt-Rekord der Bayern aus der Saison 1971/72.

Bayern – Union Berlin LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Trotz Wahnsinns-Tor: Bayerns Siegesserie riss im Hinspiel

Gegen die Gäste aus Berlin dürfte der Tabellenführer besonders motiviert sein, schließlich haben die Münchner noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen.

Denn im November 2025 waren es die Eisernen, die Bayerns Rekord-Saisonstart (10 Siege aus 10 Spielen) beendeten. In Köpenick trennten sich die beiden Teams 2:2. Luis Díaz erzielte damals das Sportschau-„Tor-des Jahres“, als er den Ball spektakulär rettete und aus einem irren Winkel unter die Latte knallte.

Für Union wird es darum gehen, nun auch im Rückspiel Punkte gegen die Bayern mitzunehmen, um weiter Platz zwischen sich und die Abstiegsränge zu bringen und möglichst bald den Klassenerhalt zu sichern. Aktuell steht das Team von Trainer Steffen Baumgart bei 31 Punkten auf Platz neun der Tabelle.

Bayern ohne Topstars

Die Bayern müssen auf die aus dem Leverkusen-Spiel gesperrten Nicolas Jackson und Dìaz verzichten, Jonathan Tah muss nach seiner fünften Gelben Karte ebenfalls aussetzen.

Verletzt fehlen weiterhin die Stammspieler Manuel Neuer, Alphonso Davies und Jamal Musiala. Bei den Gästen kehrt Abwehrchef Leopold Querfeld nach Gelbsperre zurück.

Wird FC Bayern München gegen Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

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