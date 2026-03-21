Nach dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale steht für den FC Bayern München wieder der übliche Bundesliga-Alltag an: Am 27. Spieltag empfängt der Rekordmeister in der Allianz Arena den 1. FC Union Berlin (ab 15.30 Uhr LIVE im SPORT1-Ticker).
Bundesliga heute: Bayern - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Rächt sich Bayern an Union?
Rächt sich Bayern für Pleite?
Der FC Bayern will seinen Vorsprung auf den Zweitplatzierten Borussia Dortmund weiter bei neun Punkten halten – und geht mit dem Rückenwind des 4:1-Siegs gegen Atalanta Bergamo im CL-Achtelfinalrückspiel in die Partie.
Der deutsche Rekordmeister schielt weiterhin auf den Torrekord in der Bundesliga: Nach 26 Partien steht die Mannschaft von Vincent Kompany bereits bei 93 Toren – noch acht fehlen zum Uralt-Rekord der Bayern aus der Saison 1971/72.
Bayern – Union Berlin LIVE im TV, Livestream, Ticker
- TV: Sky
- Livestream: Sky, DAZN
- Liveticker: SPORT1
Trotz Wahnsinns-Tor: Bayerns Siegesserie riss im Hinspiel
Gegen die Gäste aus Berlin dürfte der Tabellenführer besonders motiviert sein, schließlich haben die Münchner noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen.
Denn im November 2025 waren es die Eisernen, die Bayerns Rekord-Saisonstart (10 Siege aus 10 Spielen) beendeten. In Köpenick trennten sich die beiden Teams 2:2. Luis Díaz erzielte damals das Sportschau-„Tor-des Jahres“, als er den Ball spektakulär rettete und aus einem irren Winkel unter die Latte knallte.
Für Union wird es darum gehen, nun auch im Rückspiel Punkte gegen die Bayern mitzunehmen, um weiter Platz zwischen sich und die Abstiegsränge zu bringen und möglichst bald den Klassenerhalt zu sichern. Aktuell steht das Team von Trainer Steffen Baumgart bei 31 Punkten auf Platz neun der Tabelle.
Bayern ohne Topstars
Die Bayern müssen auf die aus dem Leverkusen-Spiel gesperrten Nicolas Jackson und Dìaz verzichten, Jonathan Tah muss nach seiner fünften Gelben Karte ebenfalls aussetzen.
Verletzt fehlen weiterhin die Stammspieler Manuel Neuer, Alphonso Davies und Jamal Musiala. Bei den Gästen kehrt Abwehrchef Leopold Querfeld nach Gelbsperre zurück.
Wird FC Bayern München gegen Union Berlin heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen FCB im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.
Bundesliga: Bayern-Union im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayern München gegen Union Berlin im LIVETICKER.