Brisanter Wechsel? " Ihm wird eine Welle entgegenschlagen"

Johannes Vehren 13.03.2026 • 20:31 Uhr Rocco Reitz wird Borussia Mönchengladbach nach der Saison wohl verlassen. Ex-Profi Patrick Helmes findet deutliche Worte zu dem Transfergerücht.

Bei Borussia Mönchengladbach geht man aktuell nicht davon aus, dass Kapitän und Identifikationsfigur Rocco Reitz auch noch in der kommenden Saison für die Elf vom Niederrhein auflaufen wird. Laut Sky-Berichten steht eine Einigung mit RB Leipzig kurz bevor. Zu den Transfergerüchten hat sich Ex-Profi Patrick Helmes nun kritisch geäußert.

„Reitz ist einer, der noch Geld bringt. Wenn er den nächsten Schritt machen will, dann ist Leipzig eine Option“, sagte der 42-Jährige im Vorfeld des Freitagabendspiels zwischen Gladbach und dem FC St. Pauli (hier im LIVETICKER) bei Sky.

Reitz-Gerüchte? „Ungewöhnliches Nebengeräusch“

Da die Fohlen im Abstiegskampf sind, beschrieb Helmes den Zeitpunkt der Transfergerüchte als „ungünstig“ und meinte, dass es sich um ein „ungewöhnliches Nebengeräusch“ handele.

Er führte weiter aus: „Wenn man einen Wechsel forcieren möchte, kann man das im Hintergrund tun. Er wird wissen, dass ihm eine Welle entgegenschlagen wird.“

Gleichzeitig verwies Helmes darauf, dass Reitz, der am Freitagabend gesperrt fehlt, seit mehreren Wochen in einem Formloch stecke: „Er war zuletzt nicht der Rocco Reitz, den wir kennen und jetzt noch dieses Thema auf seine Schulter… Das wird spannend zu sehen sein", meinte er abschließend.