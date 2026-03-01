Rot? "Wenn er jetzt vom Platz getragen worden wäre..."

SPORT1 01.03.2026 • 11:13 Uhr Das Foul von Nico Schlotterbeck erhitzt die Gemüter auch nach dem Bundesliga-Klassiker zwischen dem BVB und dem FC Bayern. Niko Kovacs Meinung hebt sich deutlich ab.

Niko Kovac hat mit seiner Einschätzung zum viel beachteten Foul von Nico Schlotterbeck an Josip Stanisic überrascht. Der Trainer von Borussia Dortmund sah nach der Niederlage gegen den FC Bayern (2:3) kein rotwürdiges Vergehen in der Szene.

„Es war sicherlich ein sehr intensives Einsteigen, aber er trifft den Ball“, sagte Kovac nach der Partie. Er begründete seine Sichtweise mit dem Umstand, dass der getroffene Bayern-Spieler die Partie letztlich fortsetzen konnte.

„Ich denke, Stani spielt weiter“, sagte Kovac über seinen kroatischen Landsmann: „Eine Rote Karte wäre für mich überzogen gewesen. Wenn er jetzt vom Platz getragen worden wäre, dann hätte man sicherlich überlegen können.“

Kovac lobt den Schiedsrichter - Stanisic fordert Rot

Schlotterbeck selbst hatte zugegeben, dass eine Rote Karte durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Auch Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken machte deutlich, dass sein Team in der Szene Glück gehabt habe.

Kovac wiederum lobte Schiedsrichter Sven Jablonski ausdrücklich. Dieser habe „viel laufen lassen“.