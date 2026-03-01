Rot? "Wenn er jetzt vom Platz getragen worden wäre..."

Niko Kovac hat mit seiner Einschätzung zum viel beachteten Foul von Nico Schlotterbeck an Josip Stanisic überrascht. Der Trainer von Borussia Dortmund sah nach der Niederlage gegen den FC Bayern (2:3) kein rotwürdiges Vergehen in der Szene.
Rot? Kovac sieht es anders
„Es war sicherlich ein sehr intensives Einsteigen, aber er trifft den Ball“, sagte Kovac nach der Partie. Er begründete seine Sichtweise mit dem Umstand, dass der getroffene Bayern-Spieler die Partie letztlich fortsetzen konnte.
„Ich denke, Stani spielt weiter“, sagte Kovac über seinen kroatischen Landsmann: „Eine Rote Karte wäre für mich überzogen gewesen. Wenn er jetzt vom Platz getragen worden wäre, dann hätte man sicherlich überlegen können.“
Kovac lobt den Schiedsrichter - Stanisic fordert Rot
Schlotterbeck selbst hatte zugegeben, dass eine Rote Karte durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Auch Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken machte deutlich, dass sein Team in der Szene Glück gehabt habe.
Kovac wiederum lobte Schiedsrichter Sven Jablonski ausdrücklich. Dieser habe „viel laufen lassen“.
Der getroffene Stanisic sah es im Gespräch mit SPORT1 naturgemäß anders: „Ich habe schon in der Szene für mich erlebt, dass es mehr als nur Gelb ist. Ich weiß auch nicht genau, warum der Schiedsrichter sagt, dass es kein Rot ist. Die Rote Karte ist dafür da, Spieler zu schützen. Und wenn ich auf Scheinbeinhöhe über das Bein rutsche, ist das für mich ganz klar Rot.“