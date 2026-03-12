Newsticker
BVB: Emre Can meldet sich nach OP zu Wort

Emre Can meldet sich nach seinem Kreuzbandriss auf Social Media zu Wort. Der Kapitän des BVB will auch abseits des Platzes alles für seine Mannschaft geben.
Emre Can hat sich gegen Bayern einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt länger aus. BVB-Coach Niko Kovac gibt ein Update und äußert sich zur Vertragssituation.
Maximilian Huber, Julius Schamburg
Emre Can hat sich nach seiner schweren Knieverletzung zu Wort gemeldet. Der 32-Jährige postete am Donnerstag auf Instagram ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem Can die Faust ballt.

„Danke für all eure Nachrichten und Genesungswünsche in den letzten Tagen und dafür, dass so viele von euch an mich gedacht haben. Das bedeutet mir wirklich viel. Die OP ist gut verlaufen, jetzt beginnt der Weg zurück“, schrieb der Kapitän von Borussia Dortmund unter den Beitrag.

Wirtz und Podolski kommentieren unter dem Post

Can hatte sich im Spitzenspiel gegen den FC Bayern einen Kreuzbandriss zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen. „Natürlich tut es weh, der Mannschaft in dieser Phase nicht auf dem Platz helfen zu können. Aber als Kapitän werde ich trotzdem alles geben, um so gut es geht für die Jungs da zu sein, auch von außen. Jetzt heißt es für mich: hart arbeiten, Schritt für Schritt zurückkommen und stärker wieder auf dem Platz stehen.“

Zahlreiche Weggefährten und ehemalige Teamkollegen kommentierten unter Cans Post: unter anderem posteten Florian Wirtz, Lukas Podolski, Nuri Sahin oder auch Fábio Silva aufmunternde Nachrichten und Emojis.

Trotz der schweren Verletzung wird der BVB seinem Kapitän eine Vertragsverlängerung anbieten. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

