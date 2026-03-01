BVB verkündet Diagnose: Bittere Gewissheit bei Can!

Mette Bech 01.03.2026 • 16:47 Uhr Emre Can verletzt sich im Topspiel bei der Niederlage gegen den FC Bayern München – nun bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen. Nico Schlotterbeck reagiert.

Hiobsbotschaft für Emre Can: Borussia Dortmund gab am Sonntagnachmittag bekannt, dass sich der Kapitän einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Nachdem Can das Stadion am Samstagabend nach dem Topspiel gegen den FC Bayern bereits auf Krücken verlassen hatte, deutete vieles auf eine bittere Diagnose hin. Der 32-Jährige wird dem BVB in der laufenden Saison, nach der sein Vertrag ausläuft, nicht mehr zur Verfügung stehen.

„Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl in einer BVB-Mitteilung.

Auch Kollege Nico Schlotterbeck meldete sich nach der bitteren Meldung zu Wort.

„Löwe, du kommst stärker zurück. Du bist ein Krieger“, schrieb der 26-Jährige in einer Story bei Instagram.

Kreuzbandriss: BVB-Kapitän spielte noch weiter

In der 39. Minute war Can nach einem Zweikampf mit Konrad Laimer mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen geblieben und hatte sich das linke Knie gehalten, während er mehrfach über den Rasen rollte.

Da der 32-Jährige mehrere Minuten behandelt werden musste und auch schon die Kapitänsbinde abgab, sah zunächst alles nach einer vorzeitigen Auswechslung aus. Can biss jedoch auf die Zähne und spielte noch einige Minuten weiter.

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff wurde dann klar: Für den gebürtigen Frankfurter ging es nicht mehr weiter.

Erst vor Kurzem hatte sich der Mittelfeldspieler zurückgemeldet: Bei der 1:4-Pleite und dem Champions-League-Aus gegen Atalanta Bergamo feierte er sein Comeback, nachdem er zuvor fünf Pflichtspiele wegen Adduktorenproblemen verpasst hatte.