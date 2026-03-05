BVB trifft Entscheidung bei Can

SPORT1 05.03.2026 • 12:07 Uhr Nach dem Kreuzbandriss von Emre Can trifft der BVB im Hinblick auf den Kapitän eine wichtige Entscheidung.

Borussia Dortmund wird seinem schwer am Knie verletzten Kapitän Emre Can eine Vertragsverlängerung anbieten. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

„Wir haben eine enorme Wertschätzung für Emre. Auch deshalb wollen wir ihn über den 30. Juni hinaus auf seinem Weg zum Comeback unterstützen und seinen auslaufenden Vertrag verlängern“, sagte Ricken. „Wenn Emre die bevorstehende Operation überstanden hat, werden wir uns mit ihm diesbezüglich zusammensetzen.“

Can hatte im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am Samstagabend einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten.

BVB sagt Can volle Unterstützung zu

„Eine extrem bittere Diagnose“, wie Ricken sagte. „Er ist nicht nur unter Niko Kovac, sondern auch unter Nuri Sahin und Edin Terzic schon der unumstrittene Kapitän unserer Mannschaft gewesen. Mit welcher Verantwortung er sich um seine Mitspieler kümmert, ist beeindruckend.“

Sportdirektor Sebastian Kehl hatte Can derweil bereits am vergangenen Sonntag die volle Unterstützung zugesagt.

„Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird.“

Der 32-Jährige ist seit 2020 für die Schwarz-Gelben aktiv, 2023 übernahm er die Kapitänsbinde von Vereinslegende Marco Reus.

