Watzke schwärmt von Bayern: "Momentan die beste Mannschaft in Europa"

Justin Schroll 22.03.2026 • 08:45 Uhr BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke spricht über das bittere CL-Aus - und schwärmt von den Bayern. Auch Nico Schlotterbeck ist Thema.

Hans-Joachim Watzke ist mit der bisherigen Saison des BVB grundsätzlich zufrieden, sieht aber im Playoff-Ausscheiden in der Champions League gegen Atalanta Bergamo einen gravierenden „Makel, da müssen wir nicht drum herumreden. Jeder, der aus dem Fußball kommt, weiß das“.

Watzke, der zuletzt kaum noch in Erscheinung trat, schilderte: „Wir haben einen schlechten Tag gehabt, und der hat uns gekillt in Bergamo. Auch von der Dramaturgie her. Du hattest ja das Gefühl, dass wir das in der Verlängerung ziehen. Und dann machen wir in der letzten Sekunde diesen Scheiß – ist passiert.“

Aber: „In der Bundesliga ist es richtig gut. Ich glaube, dass wir seit 2016 oder so nicht mehr so viele Punkte gesammelt haben. Das Problem ist nur, dass die Bayern immer bestimmen, ob du Deutscher Meister werden kannst oder nicht. Denn mit den Punkten, die wir dieses Jahr möglicherweise machen, da wären wir in anderen Jahren ganz weit vorne gewesen.“

Für den übermächtigen Ligakonkurrenten aus München hatte der langjährige BVB-Macher, der Ende 2025 nach 20 Jahren als Geschäftsführer zum neuen BVB-Präsidenten gewählt worden war, unterdessen nur Lob parat. Es sei ein „Genuss“ gewesen, wie die Bayern im Achtelfinale der Königsklasse über Atalanta hinweggefegt seien: „Bayern ist für mich momentan die beste Mannschaft in Europa!“

Schlotterbeck? Watzke mit Anekdote

Die Hängepartie rund um die Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck ist seit geraumer Zeit das beherrschende Thema bei Borussia Dortmund – und vor allem eine Baustelle von Sportdirektor Sebastian Kehl sowie von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, die den 2027 auslaufenden Kontrakt des Innenverteidigers gerne vorzeitig verlängern würden.

Auch wenn sich Watzke aus dem Tagesgeschäft weitestgehend zurückgezogen hat, verfolgt der 66-Jährige die Personalie Schlotterbeck ebenfalls mit großer Spannung und gab eine „Anekdote“ zum Besten, nachdem er sich „drei Monate sehr weit zurückgenommen“ habe.

Watzke über Schlotterbeck: „Bin verhalten optimistisch“

„Letzte Woche komme ich in die Geschäftsstelle, dann sagen meine Mitarbeiter, der Nico Schlotterbeck ist da mit seinem Berater und mit Sebastian und mit Lars Ricken“, erzählte Watzke vor dem Topspiel am Samstagabend zwischen der Truppe von Niko Kovac und dem Hamburger SV (3:2) bei Sky. „Dann bin ich reingegangen, habe allen Hallo gesagt und bin wieder gegangen. Ich trenne das schon ein bisschen.“

Ob der Abwehrspieler in Dortmund verlängern oder den Verein bereits im Sommer verlassen wird, vermochte auch Watzke nicht zu prophezeien, betonte aber bezüglich der Verhandlungen: „Ich würde mir wünschen, dass es wirklich schnell geht.“ Er habe mit Schlotterbeck „ein gutes Verhältnis, und natürlich würde ich mir wünschen, dass er bleibt. Ich bin auch, wie Niko schon vor ein paar Wochen gesagt hat, verhalten optimistisch.“