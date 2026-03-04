BVB: Süle? "eilt schon seit langer Zeit der Ruf voraus"

Johannes Behm 04.03.2026 • 13:53 Uhr Trotz der vielen Rückschläge ist Volker Struth nach wie vor von Niklas Süles Potenzial überzeugt. Außerdem informiert der Berater, wie es um die Zukunft seines Schützlings steht.

Niklas Süle erlebt beim BVB eine Seuchensaison, sein Berater Volker Struth hält dennoch weiterhin große Stücke auf ihn. „Für mich ist er vom Potenzial nach wie vor der beste deutsche Innenverteidiger“, betonte der 59-Jährige im Bild-Podcast „Phrasenmäher“.

Klar sei jedoch auch, dass sich der 30-Jährige aktuell weit entfernt von seiner Topform befinde. „Wir müssen uns nichts vormachen: Speziell im letzten Jahr ist alles etwas holprig verlaufen“, meinte Struth. „Niki eilt schon seit langer Zeit der Ruf voraus, nicht so der Vorzeigeprofi zu sein – obwohl er in seiner Karriere viele Titel und große Spiele gezeigt hat.“

Süle hat in dieser Saison für den BVB lediglich sieben Spiele von Anfang an bestritten. Verletzungen (Wade, Zeh, Rücken, Oberschenkel) hatten den 49-maligen deutschen Nationalspieler immer wieder ausgebremst.

Karriereende? Süle will es nochmal wissen

Süles Vertrag beim BVB läuft im Sommer aus, ein Karriereende sei laut Struth jedoch „unwahrscheinlich“.

Vielmehr wolle es sich der Verteidiger noch einmal selbst beweisen. „Ich glaube, er hat sich selbst auf die Fahne geschrieben, dass er noch mal so richtig Spaß am Fußball haben möchte und seine Karriere so nicht beendet“, machte Struth klar.