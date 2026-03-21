BVB verkündet Can-Entscheidung

Philipp Heinemann 21.03.2026 • 11:14 Uhr Der BVB hält Wort und stattet Emre Can mit einem neuen Vertrag aus. Lars Ricken bezeichnet Can als "Vorzeigeprofi".

Borussia Dortmund hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem verletzten Kapitän Emre Can wie erwartet um ein weiteres Jahr verlängert.

„Emre ist unser Kapitän und ein absoluter Vorzeigeprofi“, sagte Geschäftsführer Lars Ricken: „Er ist ein Leader, geht vorweg und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Wir haben nicht umsonst schon kurz nach seiner schweren Verletzung direkt gesagt, dass wir ihn weiter unterstützen wollen, weil er ein wichtiger Faktor für Borussia Dortmund ist.“

Can hatte sich vor wenigen Wochen das Kreuzband gerissen: „Jetzt gilt es für Emre, sich vollständig auf seine Genesung zu konzentrieren und dann freuen wir uns, wenn er wieder zurück auf den Platz kehrt“, meinte Ricken noch.

Can freut sich über Zukunft beim BVB

„Ich freue mich, weiter ein Teil von Borussia Dortmund zu sein“, sagte Can selbst: „Der BVB ist ein besonderer Verein und ich möchte mich für die Unterstützung herzlich bedanken. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, mit meinen Mitspielern wieder auf dem Platz zu stehen und mit dem Verein erfolgreich zu sein.“

Der neue Vertrag in Dortmund bedeutet für Can: Er geht in seine achte Saison mit den Schwarz-Gelben. 2020 war er von Juventus Turin aus in die Bundesliga zurückgekehrt – erst als Leihspieler, dann fest.