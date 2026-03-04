Eintracht-Keeper droht Saisonaus

Julius Schamburg 04.03.2026 • 19:53 Uhr Kaua Santos verletzt sich im Ligaspiel gegen Freiburg. Die Diagnose verheißt nichts Gutes. Der Torwart von Eintracht Frankfurt wird lange ausfallen.

Schlechte Nachrichten für Eintracht Frankfurt: Kaua Santos droht bis zum Saisonende auszufallen.

Nach SPORT1-Informationen hat sich der Torhüter einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen. Der Verein hatte bereits am Montag nach dem MRT eine „Innenbandverletzung“ offiziell bekannt gegeben - ohne dabei weitere Details zu nennen.

Eintracht Frankfurt: Kaua Santos schon wieder schwer verletzt

Nun die bittere Gewissheit: Es handelt sich um einen Riss. Damit wird der Brasilianer den Frankfurtern höchstwahrscheinlich die gesamte verbleibende Spielzeit fehlen.

Santos hatte erst im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss erlitten und fiel von April bis September aus.

Die neuerliche Verletzung hatte sich der 22-Jährige beim 2:0-Heimerfolg gegen den SC Freiburg zugezogen. Die Partie war gerade einmal 18 Sekunden alt, als Santos bei einer Klärungsaktion aus seinem Kasten herausstürmte.

Dabei spielte der Keeper zunächst den Ball, wurde aber anschließend von Ex-Eintracht-Stürmer Igor Matanovic erwischt, der zu spät kam und Santos auf den linken Fuß stieg.