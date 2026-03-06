Zoff mit der Polizei: Bayern-Fans setzen Statement

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 06.03.2026 • 20:39 Uhr Der Konflikt zwischen den Fans des FC Bayern und der Dortmunder Polizei hält an. Vor dem Ligaspiel gegen Gladbach tauchen einige Banner in der Münchener Südkurve auf.

Die Ultras des FC Bayern München haben im Zoff mit der Dortmunder Polizei nachgelegt.

Vor dem Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (LIVETICKER) waren in der Südkurve mehrere Banner zu sehen.

Fans des FC Bayern: „Gegen Willkür! Gegen Repression!“

Darauf stand unter anderem: „Ohne Verhältnismäßigkeit keine Rechtmäßigkeit!“, „Gemeinsam für unsere Rechte - Freiheit für die Kurve“ und „Gegen Willkür! Gegen Repression!“.

Die Münchener Fans beziehen sich auf die Vorkommnisse beim Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund. Im Vorfeld des Klassikers war es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des deutschen Rekordmeisters und Sicherheitsmitarbeitern des Stadionbetreibers gekommen.

Einem Statement der Polizei zufolge hatten einige Gästefans versucht, eine Einlasskontrolle zu durchbrechen. Die organisierte Fangruppierung „Südkurve München“ wehrte sich im Anschluss in einem Statement vehement gegen die Anschuldigungen und schrieb von „schweren gewalttätigen Übergriffen der eingesetzten Polizeieinheit gegen Fans des FC Bayern“.

Statement der Südkurve: „Schwere gewalttätige Übergriffe“

Nach SPORT1-Informationen sehen die Fans des FC Bayern die Verantwortung bei den Sicherheitskräften. Sie fühlten sich bei der Einlasskontrolle ungerecht behandelt und sprechen von Schikanen seitens der örtlichen Polizei.