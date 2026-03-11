Newsticker
FC Bayern: Diagnosen bei Urbig, Davies und Musiala da!

Diagnosen bei Bayern-Trio da

Trotz 6:1 Sieg gegen Atalanta Bergamo bangt der FC Bayern München um drei Stars.
SPORT1
Der FC Bayern muss vorerst auf die Profis Alphonso Davies, Jonas Urbig und Jamal Musiala verzichten. Am Tag nach dem Kantersieg der Münchner in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (6:1) gab der Verein die Diagnosen beim angeschlagenen Trio bekannt.

Davies erlitt eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Torhüter Urbig zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Musiala laboriert derweil an „einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk“.

Alle drei „müssen zunächst pausieren“.

So verletzten sich die Bayern-Stars

Urbig war beim einzigen Gegentor im Achtelfinal-Hinspiel kurz vor Schluss mit einem Gegenspieler kollidiert. Anschließend musste er nach Informationen von SPORT1 mit Sehstörungen ins Krankenhaus eingeliefert werden - der Keeper, der den ebenfalls verletzten Manuel Neuer vertrat, konnte aber mit dem Team nach Hause reisen.

Beim kommenden Bundesligaspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) wird voraussichtlich Sven Ulreich im Tor stehen. Zuletzt stand dieser im September 2024 im Kasten.

Davies verletzte sich nach einer Einwechslung, nachdem er gerade erst einen Muskelfaserriss überstanden hatte. Auch Musiala wurde erst zur Halbzeit eingewechselt. Zu Beginn der Nachspielzeit ging er wieder vom Platz. Die Bayern konnten nicht mehr wechseln und absolvierten die letzten Minuten in Unterzahl.

