FC Bayern: Diese Transfers wollen die Bosse nicht mehr

SPORT1 20.03.2026 • 23:29 Uhr Vincent Kompany baut immer mehr junge Spieler in den Profikader des FC Bayern ein. Der Trainer handelt damit so, wie man es sich in der Führungsriege wünscht. Dahinter steckt ein mittelfristiger Plan.

Die Marschroute des FC Bayern für die Zukunft scheint klar: Die anerkannte Arbeit am Nachwuchscampus soll vermehrt auch in der Profi-Mannschaft spürbar sein. Prominentestes Aushängeschild ist aktuell Lennart Karl. Aber auch Aleksandar Pavlovic und Josip Stanisic zählen dazu. Obendrein durften mit Filip Pavic (16) und Deniz Ofli (18) zwei Youngster am Mittwochabend gegen Bergamo ihr Debüt feiern.

Der neue Jugendstil an der Säbener Straße könnte die künftige Transfer-Strategie der Münchner maßgeblich beeinflussen. „Was für mich die Einsätze der ganz jungen Spieler zeigen: Die Bayern machen sich auf den Weg, die Topstars wie Jamal Musiala, Luis Díaz und Harry Kane zu haben, aber solche Transfers wie beispielsweise Sacha Boey oder Hiroki Ito nicht mehr in Masse zu brauchen“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“. Für ihn der richtige Weg und ein klares Zeichen für die Spieler am Campus, aber auch jene, die die Talente ausbilden.

Youngsters beim FC Bayern: Der nächste ist schon im Anflug

Dazu gehört auch der Fall von Noel Aseko. Die Münchner holen ihn im Sommer von Hannover 96 zurück und planen mit ihm (SPORT1 berichtete). Kumberger sagt: „Ich finde, junge Spieler sind auch deswegen wichtig, weil sie mehr Kredit beim Publikum haben. Wer macht denn einem jungen Spieler einen Vorwurf, wenn ein Fehler passiert? Anders ist das bei anderen, älteren Spielern – da liegt die Latte naturgemäß höher.“

Eine Einschränkung gibt es jedoch: Reihenweise 16-Jährige wird man auf dem Platz nicht sehen, so erklärte es Sportvorstand Max Eberl am Mittwoch auf SPORT1-Nachfrage.

Allerdings ist der Plan deutlich zu erkennen: Die Bayern wollen noch mehr auf die Jugend setzen und Chancen verteilen. Nicht umsonst hatte Uli Hoeneß Anfang September 2025 im SPORT1-Doppelpass gesagt, dass man mit dem vergleichsweise kleinen Kader den Trainer dazu gezwungen habe.

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SPORT1-Podcast „Die Bayern-Woche“: So machen Sie mit!

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderator Benjamin Zügner und Chefreporter Stefan Kumberger.