Effenberg im Doppelpass: "Uli hat ein bisschen überzogen"

SPORT1-Experte Stefan Effenberg hat am Sonntag auf die Schiedsrichter-Schelte von Bayern-Klubpatron Uli Hoeneß reagiert. Die Meinung des 74-Jährigen kann Effenberg nicht teilen.
Effenberg reagiert auf Hoeneß-Schelte
„Uli hat ein bisschen überzogen“, sagte der ehemalige Bayern-Kapitän im SPORT1-Doppelpass.
Hoeneß hatte am Vortag das Schiedsrichter-Team um Christian Dingert scharf kritisiert. „Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe“, wurde Hoeneß in der Bild zitiert.
Effenberg über Jackson-Rot: „Dumm übermotiviert“
Dingert hatte Bayern-Angreifer Luis Díaz in der 84. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt - nach dem Spiel räumte er diesbezüglich einen Fehler ein. Schon in der ersten Halbzeit hatte er FCB-Stürmer Nicolas Jackson nach einem gesundheitsgefährdenden Foulspiel mit einer Roten Karte des Platzes verwiesen - allerdings erst nach VAR-Eingriff.
„Er hat den klaren Blick und ich erwarte von einem Top-Schiri, dass er die Szene nicht mit Gelb beurteilt, sondern direkt mit Rot“, sagte Effenberg. „Aber die Frage, die sich hier stellt: Warum Jackson im Mittelkreis so dumm übermotiviert dahingeht? Wenn ich Trainer wäre, würde ich mich verdammt ärgern.“
In doppelter Unterzahl holte der FC Bayern in Leverkusen ein 1:1, blieb im vierten Bundesliga-Gastspiel in der BayArena in Folge aber ohne Sieg.