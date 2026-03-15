Effenberg im Doppelpass: "Uli hat ein bisschen überzogen"

Maximilian Huber , Johannes Vehren 15.03.2026 • 15:58 Uhr Uli Hoeneß tobt nach dem Remis des FC Bayern in Leverkusen und knöpft sich das Schiedsrichter-Team vor. SPORT1-Experte Stefan Effenberg reagiert auf die Aussage des 74-Jährigen.

SPORT1-Experte Stefan Effenberg hat am Sonntag auf die Schiedsrichter-Schelte von Bayern-Klubpatron Uli Hoeneß reagiert. Die Meinung des 74-Jährigen kann Effenberg nicht teilen.

„Uli hat ein bisschen überzogen“, sagte der ehemalige Bayern-Kapitän im SPORT1-Doppelpass.

Hoeneß hatte am Vortag das Schiedsrichter-Team um Christian Dingert scharf kritisiert. „Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe“, wurde Hoeneß in der Bild zitiert.

Effenberg über Jackson-Rot: „Dumm übermotiviert“

Dingert hatte Bayern-Angreifer Luis Díaz in der 84. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt - nach dem Spiel räumte er diesbezüglich einen Fehler ein. Schon in der ersten Halbzeit hatte er FCB-Stürmer Nicolas Jackson nach einem gesundheitsgefährdenden Foulspiel mit einer Roten Karte des Platzes verwiesen - allerdings erst nach VAR-Eingriff.

„Er hat den klaren Blick und ich erwarte von einem Top-Schiri, dass er die Szene nicht mit Gelb beurteilt, sondern direkt mit Rot“, sagte Effenberg. „Aber die Frage, die sich hier stellt: Warum Jackson im Mittelkreis so dumm übermotiviert dahingeht? Wenn ich Trainer wäre, würde ich mich verdammt ärgern.“